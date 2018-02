Simona Halep, aleasă jucătoarea lunii ianuarie în circuitul WTA 03.02.2018

03.02.2018 Simona Halep, aleasă jucătoarea lunii ianuarie în circuitul WTA Românca Simona Halep a fost aleasă cea mai bună jucătoare a lunii ianuarie în circuitul profesionist feminin de tenis, cu un procentaj covârşitor în ancheta desfăşurată pe



Simona Halep, aleasă jucătoarea lunii ianuarie în circuitul WTA

Românca Simona Halep a fost aleasă cea mai bună jucătoare a lunii ianuarie în circuitul profesionist feminin de tenis, cu un procentaj covârşitor în ancheta desfăşurată pe site-ul...

Simona Halep, aleasă jucătoarea lunii ianuarie în circuitul WTA

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cupa Angliei 2018, 32-imi de finală. Vineri, derby-ul orașului Liverpool. Programul partidelor din cea mai veche competiție din lume. Vineri, 5 ianuarie 21.55 Liverpool – Everton 2-1 VIDEO 22.00 Manchester United – Derby County 2-0 VIDEO

Autostrada Antichității sau Calea lui Traian din România. Autostrada Antichităţii – sau Calea lui Traian – cum este denumit în popor acest drum, are o legendă fabuloasă, mai ales că s-a circulat neîntrerupt pe acolo, de peste 1.500

Bianca Drăguşanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” începutului de an! Proaspăta mămică trebuia să revină pe sticlă din ianuarie, însă înlocuirea Biancăi Drăguşanu la ”Te vreau lângă mine” stă sub semnul întrebării. CANCAN.RO,

Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare cod galben de ceaţă valabilă pentru localităţi din şapte judeţe, unde vizibilitatea va scădea şi sub 50 de metri. Avertizarea este valabiilă până la ora 23. Citește mai

MESAJE DE SFÂNTUL ION 2018. Pe 7 ianuarie se sărbătoreşte SF ION, iar cu această ocazie poţi face o URARE sau sa trimiţi un SMS de SFÂNTUL ION, persoanelor dragi care îşi sărbătoresc onomastica. REALITATEA.

Gaurile negre reprezinta un adavarat pericol pentru dezvoltarea si evolutia viatii in Univers. Radiatia emisa in perioada in care acestea “inghiteau” materia din apropiere distruge eventuala atmosfera si viata de pe planetele situate prea aproape. Ca

Igor Dodon a fost suspendat pentru a treia oară din funcţia sa de preşedinte al Republicii Moldova. În ultima săptămână s-a întâmplat de două ori, datorită refuzului acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin constituţional din

Meteorologii au emis, sâmbătă noaptea, avertizări cod galben de ceaţă în opt judeţe, valabile până duminică

Cea mai consumată băutură din lume, după apă, ceaiul implică o serie de tehnici de preparat şi de servit, în funcţie de ţară şi de regiune. În unele locuri ale lumii, o ceaşcă de ceai este însoţită de un adevărat

Statele Arabe vor porni într-o misiune diplomatică pentru a convinge Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) să recunoască un stat palestinian cu Ierusalimul de Est drept capitală pe teritoriul ocupat şi anexat de Israel în războiul din 1967,

În timp ce mai mulţi millennials şi-au cheltuit banii în 2017 pe aplicaţii de tipul Tinder şi au postat „selfie-uri” pe social media, din ce în ce mai mulţi tineri încep să investească la bursă pentru a-şi asigura securitate financiară

Dintre tabletele scrise în fiecare zi de Tudor Arghezi în Adevărul între 14 aprilie 1946 (Ochi îngheţaţi) şi 31 decembrie 1947 (De anul nou) mi-a atras atenția Mirajul, semnată în numărul din 29 mai 1947, prin tema actuală și acum, dacă nu

Calendarul de admitere la şcolile de poliţie Câmpina şi Cluj-Napoca a fost devansat. Activităţile încep pe 10 ianuarie şi durează până la data de 20 ianuarie – ziua examenului

Înmatriculările de autoturisme Dacia noi în Germania au urcat cu 27,6% în 2017, a treia mare creştere din piaţă la 62.678 de unităţi, pe o piaţă care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de

Reprezentanţii Primăriei Municipiuolui Arad anunţă că taxele şi impozitele locale aferente anului 2018 se vor putea achita începând cu 15

În localitatea gorjeană Bâlceşti este o tradiţie de Bobotează care se păstrează de secole. Preotul satului aruncă o cruce în râul Gilort, iar tinerii se aruncă în apă pentru a o scoate. De nouă ori, acelaşi tânăr reuşeşte să prindă

Consumer Electronics Show (CES), cel mai influent eveniment din domeniul tehnologiei de ultimă generaţie se va desfăşura săptămâna viitoare, iar Alexa şi Google Assistant vor fi puşi faţă în faţă din nou, potrivit Business

Gazeta a analizat problemele pe care le-a avut FCSB în prima parte a sezonului, iar Dică are la dispoziţie fix o lună pentru a încerca să le remedieze până la startul minireturului. Steliștii se reunesc luni dimineaţă şi

Barcelona a confirmat transferul lui Coutinho, de la Liverpool, pentru 120 de milioane de euro și 40 de milioane de euro ca bonusuri. După aducerea mijlocașului brazilian, Barcelona continuă campania de achziții. Radio Catalunya anunță că șefii

Un câine refuză să plece de lângă mormântul stăpânei sale chiar și la patru luni după ce aceasta nu se mai află între cei vii. Deta, este cățelușa care nu vrea să-și părăsească stăpâna nici după moarte, scrie Metro.co.uk. Câinele