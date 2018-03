Simona Halep a ratat calificarea de la turneul Indian Wells! Românca a fost învinsă de Naomi Osaka 17.03.2018

Simona Halep, numărul unu mondial, a ratat calificarea în finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost învinsă în penultimul act de japoneza Naomi Osaka, 44 WTA, în doar două seturi, cu 6-3, 6-0. Eliminare dureroasă pentru Simona Halep, sâmbătă (17 martie). Japoneza Naomi Osaka a

