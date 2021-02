Simona Braboveanu, de la Puterea Dragostei, umilită de o manichiuristă după ce a cerut unghii făcute pe moca! FOTO 12.02.2021

12.02.2021 Simona Braboveanu, de la Puterea Dragostei, umilită de o manichiuristă după ce a cerut unghii făcute pe moca! FOTO Simona Braboveanu, una dintre cele mai controversate concurente de la Puterea Dragostei au fost umilită de o manichiuristă. Se pare că tânăra își dorea o colaborare, iar manichiurista nici nu a vrut să audă de […] The post Simona



Simona Braboveanu, de la Puterea Dragostei, umilită de o manichiuristă după ce a cerut unghii făcute pe moca! FOTO

Simona Braboveanu, una dintre cele mai controversate concurente de la Puterea Dragostei au fost umilită de o manichiuristă. Se pare că tânăra își dorea o colaborare, iar manichiurista nici nu a vrut să audă de […] The post Simona Braboveanu, de la Puterea Dragostei, umilită de o manichiuristă după ce a cerut unghii făcute pe moca! FOTO appeared first on Cancan.ro.

Simona Braboveanu, de la Puterea Dragostei, umilită de o manichiuristă după ce a cerut unghii făcute pe moca! FOTO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Kelemen-Haszmann Eva şi Andras Hajnal, două antreprenoare din Miercurea Ciuc creează genţi şi diferite produse textile sub brandul Ponpaon, după ce au participat la programul Start-Up Nation România, unde au primit o finanţare de circa 40.000

Comisia Europeana a aprobat, luni, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar de 251 milioane de euro producatorului de electricitate Complexul Energetic

Evenimentul are loc în perioada 28-29.02.2020, la Winmarkt Galaţi, fiind deja la a treia ediţie. Copiii crează mărţişoare şi felicitări cu suflet care, ulterior, sunt vândute sub celebrul slogan "Daţi cât

Trupul neînsufleţit al unei tinere de etnie romă din comuna Chirnogi a fost adus acasă, la aproape 3 săptămâni de la deces pentru a fi înmormântat creştineşte. Emilia Mirela Păun, de 31 de ani, a murit subit, în condiţii misterioase în

Bilanţul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 21 în Italia, în timp ce alţi 820 de oameni au fost infectaţi cu noul patogen. Totuşi, numărul celor vindecaţi este în creştere, transmite

Ministerul Sănătăţii a anunţat, sâmbătă după-amiaza, că starea bărbatului din Maramureş, infectat cu virusul Covid-19, s-a ameliorat, iar starea lui este stabilă. De altfel, reprezentanţii Ministerului anunţă că starea de sănătate a

Aryna Sabalenka (21 de ani, 13 WTA) a învins-o pe Petra Kvitova (29 de ani, 11 WTA) în finala turneului Premier 5 de la Doha, Qatar. Bielorusa a făcut o partidă perfectă la serviciu în fața Kvitovei, una dintre cele mai agresive jucătoare

Comisia Europeană (CE) şi statele membre UE vor aborda modalităţile de acţiune coordonată în eventualitatea unor măsuri la frontierele din interiorul Uniunii Europene din cauza coronavirusului COVID-19, dar orice decizie de acest fel a unui stat

Directorul Inspecției de Stat din Vaslui care a fost filmat beat, la serviciu, a fost dat afară, informează Realitatea

Antreprenorii Raluca şi Dan Cristea au pus pe piaţă brandul Yes, Please! în 2019, când au vândut 6.000 de cărţi şi cupoane persona­li­zate, prin care oamenii se reîntorc la cu­vintele scrise pe hârtie atunci când vor să ofere un cadou

Dezvoltatorul imobiliar impact Bucureşti a raportat pentru 2019 un profit net de 164,694 milioane de lei, faţă de 20,8 milioane de lei în

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică şi cea mai profitabilă companie de stat din România, este evaluată de acţionarul minoritar Fondul Proprietatea la 24,4 miliarde de lei, în urcare cu 3,7 miliarde de lei într-o singură

CFR Cluj și Astra se întâlnesc luni, de la 20:30, în prima rundă din play-off. Oficialii campioanei României au decis ca accesul la meci să fie gratuit. CFR Cluj vrea să își maximizeze șansele pentru un nou titlu și își cheamă la

Persoanele care nu respectă măsurile privind carantina vor fi amendate sau pot face închisoarea până la doi ani, transmite Antena 3. - Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea

Grupul francez Carrefour, al doilea cel mai mare jucător din comerţul local după cifra de afaceri, este prezent pe piaţa locală cu peste 370 de magazine sub mai multe formate, cele mai multe mici, respectiv supermarketuri sau

Viitorul a remizat cu FC Voluntari, 0-0, în prima etapă din play-out. Viitorul suferă în Liga 1, iar acest lucru e strâns legat de Gabi Iancu, zece goluri, două pase decisive și două penalty-uri scoase până acum, s-a accidentat și nu se știe

Cristian, un copil de doar un an a fost abandonat într-un parc din Napoli, chiar de mama sa. Cel mic a fost salvat de trecători. Cazul de abandon este al doilea din Italia, în doar două zile. Băiețelul de doar un an a fost abandonat în parcul

Bucureştiul găzduieşte doar 35 de hipermarketuri dintr-un total de 209, dar acestea atârnă greu în business, contribuind cu peste 27% la totalul de aproape 27 mld. lei cât reprezintă vânzările magazinelor pe format mare din România, arată o

O nouă suspiciune de coronavirus în Alba. De această dată, este vorba despre o fată în vârstă de 15 ani care s-a întors din zona afectată de epidemia din Italia. Tânăra a făcut temperatură. Atat ea, cât și mama ei se află acum în

Pacientul numărul 1 din România nu mai are coronavirus. Ultimul test a ieșit negativ cu privire la