SIF Transilvania împarte conducerea ASF în două tabere 17.01.2018

17.01.2018 SIF Transilvania împarte conducerea ASF în două tabere Consiliul de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) se reuneşte astăzi, pe ordinea de zi aflându-se un subiect sensibil care îl priveşte pe directorul general şi preşedinte al



SIF Transilvania împarte conducerea ASF în două tabere

Consiliul de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) se reuneşte astăzi, pe ordinea de zi aflându-se un subiect sensibil care îl priveşte pe directorul general şi preşedinte al SIF...

SIF Transilvania împarte conducerea ASF în două tabere

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Mai mulţi procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare au protestat, luni seara, în faţa sediului instituţiilor, susţinând

Volkswagen a declarat luni că intenţionează să instaleze 2.800 de staţii de încărcare a vehiculelor electrice în 17 dintre cele mai mari oraşe din SUA, până în luna iunie 2019, potrivit

Micutul a ramas pe prispa casei in timp ce mama era in interior. Femeia a uitat de el si a adormit

Initiativa neobisnuita a unui barbat din America. Motivul este unul absolut

Nicolae Voiculeţ va susţine un concert extraordinar, intitulat simbolic „In memoriam Mihai I Rege”, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din Capitală, pe 20 decembrie, de la ora

Sărbătorile de iarnă // Cand cercetarile medicale au descoperit actiunile negative ale produselor alimentare noi, care au incercat sa inlocuiasca grasimile traditionale, specialistii si-au indreptat atentia catre slanina, un aliment fara E-uri,

Încet, adevărul va ieşi la lumină. Procurorii militari au reuşit să dezgroape noi informaţii despre Revoluţia din 1989. Printre ele se află şi documente în care au fost consemnate trei tentative de lichidare a Elenei

Echipa de judo a ţării se antrenează de trei săptămâni în Asia și urmează să se întoarcă acasă pentru a petrece sărbătorile în

La exact un an de la dispariţia lui Sebastian Ghiţă, procurorii DNA din Ploieşti au început să facă primele demersuri către instanţă în dosarul Hidro Prahova, prima anchetă penală care l-a vizat pe deputatul

Tras pe dreapta de poliţişti, în cadrul unei acţiuni pentru depistarea şoferilor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice, un bărbat de 32 de ani a fost lăsat fără câteva sute de kilograme de citrice pe care le transporta în

Un bărbat de 50 de ani a fost reţinut luni de poliţişti, pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în urma mai multor percheziţii domiciliare efectuate

România se află pe locul 23 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte consumul de cafea într-un clasament unde liderii în ceea ce priveşte consumul sunt ţările nordice, arată calculele ZF făcute pe baza datelor com­paniei de cercetare de

Cornel Dinu nu i-a iertat pe Rivaldinho și Bokila pentru ratările din partida cu ACS Poli Timișoara, terminată la egalitate, scor 0-0. Fostul antrenor al lui Dinamo i-a desființat pe cei doi, pe care i-a numit cocostârci. "În prima

O femeie de 66 de ani din Constanţa a murit într-un incendiu care i-a cuprins locuinţa, informează ziuaconstanta.ro. O altă femeie, fiica acesteia, a fost transportată de urgenţă la spital, informează aceeaşi

Roxana Dobre a confirmat că s-a certat cu Florin Salam şi că a plecat de acasă, însă neagă că cei doi s-au despărţit. Soţia manelistului susţine că ea şi Florin Salam s-au împăcat după cearta pe care au avut-o şi după plecarea ei de

Luna decembrie este, fara indoiala, luna cadourilor. Dupa ce am decorat casa dupa bunul plac si am impodobit bradul in culorile preferate, dar inainte sa preparam delicatesele pentru sarbatori, mergem la “vanatoare de cadouri”.

Retailerul de modă PPT Preţuri Pentru Tine, lansat în 2006 de patru antreprenori locali, are circa 180 de magazine în România, Republica Moldova şi Bulgaria şi face paşi pentru extinderea

Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost rănit în urma unui accident care a avut loc, luni seară, pe linia de tramvai de pe strada Liviu Rebreanu din Bucureşti, în dreptul mallului Park

La intrarea în biserică a fost aşezată o placă din marmură cu motto-ul ce poartă semnătura Reginei Maria: „Să reclădim cu dragoste în amintirea celor căzuţi

În timpul unei conferinţe de securitate, săptămâna trecută, secretarul de Stat Rex Tillerson a recunoscut existenţa şi a oferit mici detalii cu privire la unele dintre cele mai secrete planuri de urgenţă ale armatei SUA: capturarea arsenalului