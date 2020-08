SIF Transilvania avea plasament la Wirecard în T2/2020: investiţie de 333.000 de lei în 12.000 de acţiuni. Acelaşi număr de acţiuni îl avea societatea şi la T1/2020, dar cu 6,6 mil. lei investite 14.08.2020

SIF Transilvania (SIF3) arată în raportul semestrial publicat vineri seară că deţine 12.000 de acţiuni la procesatorul german de plăţi Wirecard, respectiv o investiţie de 333.000 de lei. Spre comparaţie, la T1/2020 SIF Transilvania avea 12.000 de acţiuni Wirecard în valoare totală de 6 mil. lei.

