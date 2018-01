Şi-a văzut bărbatul mort de 10 ani în oglinda din sufragerie 18.01.2018

18.01.2018 Şi-a văzut bărbatul mort de 10 ani în oglinda din sufragerie În pagina a 2-a a „Bulinei Albastre” – ediţia de prânz – a EVZ, din 30 noiembrie 1995, se relata o întâmplare



Şi-a văzut bărbatul mort de 10 ani în oglinda din sufragerie

În pagina a 2-a a „Bulinei Albastre” – ediţia de prânz – a EVZ, din 30 noiembrie 1995, se relata o întâmplare stranie.

Şi-a văzut bărbatul mort de 10 ani în oglinda din sufragerie

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Pe rolul Curţii de Apel Piteşti se află dosarul privind cea mai mare captură de heroină realizată în România după 1990. După cum reiese din rechizitoriul DIICOT, doi dintre inculpaţi, un turc şi un român, au mai fost implicaţi

O majoritate covârşitoare din firme nu sunt de acord să răspundă penal pentru nereţinerea şi neîncasarea, reţinerea şi neplata contribuţiilor sociale, conform unui sondaj realizat de Consiliul pentru Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din

Taxele şi impozitele locale din mai multe localităţi vor creşte din 2018, odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la salariat, potrivit informaţiilor transmise de patronatele IMM-urilor locale, precum şi din mass-media/transparenţă

Două femei au decedat în urma unui accident rutier care a avut loc marţi dimineaţă pe DN 56 (E 79), în localitatea doljeană Radovan, în care au fost implicate două autoturisme care s-au

După ce a traversat înot Canalul Mânecii şi fluviul Dunărea, de la izvor până la vărsare, bibliotecarul hunedorean Avram Iancu a înotat, ieri, timp de 12 ore, fără să se oprească,

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat că noul stadion al dinamoviștilor va fi așa cum îl doresc suporterii "câinilor", fără pista de atletism. Prezentă la gala în cadrul căreia au fost permiați cei mai buni sportivi care

Acum, la Craiova, are loc un turneu de Old Boys. La competiției participă Steaua, Dinamo, FC Argeș, Poli Timișoara, Craiova Maxima, Rapid, Jiul și Naționala Artiștilor. Cele 8 echipe sunt împărțite în două grupe, iar după

Kim Jong-hyun, liderul unei trupe de pop sud-coreean Shineea, s-a sinucis luni, şi a lăsat un bilet de adio în care spune că este "devastat" şi "cuprins" de depresie, scrie AFP. Kim Jong-Hyun, în vârstă de 27 de ani, a fost găsit luni într-o

HOROSCOP CHINEZESC 2018. Încă câteva săptămâni și anul Cocoșului, conform zodiacului chinezesc, se va încheia. Citește mai

Jurnaliştii portughezi au analizat decizia Simonei Halep de a participa la turneul de la Shenzhen, şi nu la cel de la Brisbane, care este mult mai bine punctat în circuitul WTA. Citește mai

Competenţa cercetării legalităţii actelor administrative revine numai incidental instanţelor penale, fiind în general un atribut al instanţelor de contencios administrativ. Citește mai

Custodele Coroanei, principesa Margareta, a trimis marţi un mesaj românilor, primul făcut după funeraliile regelui Mihai, care au avut loc sâmbătă. Citește mai

Cu o zi înainte să expire termenul până la care angajatorii trebuie să negocieze cu salariații noile contracte de muncă, în contextul transferului contribuțiilor, 60% dintre companii n-au început procedurile,

Comunitatea pariorilor din România ne propune 3 partide de cupă de miercuri: Bayern Munchen vs Borussia Dortmund, Monchengladbach vs Bayer Leverkusen şi AS Roma vs Torino FC. Pe lângă analizele acestor meciuri, specialiştii ne sugerează şi

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a criticat decizia conducerii PDM de a numi oameni noi la şefia mai multe ministere. Politicianul consideră că Alexandru Tănase, Iurie Leancă şi Chiril Gaburici ar fi trebuit să facă puşcărie, dar nu să fie

Duminică, 17 decembrie 2017, în sala de sport a Colegiului Tehnic ”Aurel Vlaicu” s-a desfăşurat o competiţie sportivă între echipa de fotbal a deţinuţilor din Penitenciarul Galaţi, echipa de fotbal a lucrătorilor din Penitenciarul

Un norvegian suspectat de spionaj a fost plasat în detenţie în Rusia, anunţă Tribunalul Lefortovski din Moscova, preluat de

Replica companiei Uber după ce consilierii municipali au decis că Uber şi Taxify vor deveni ilegale în Capitală, dacă administratorii lor nu-şi vor înfiinţa dispecerate, nu s-a lăsat aşteptată. De astăzi, Primăria Generală a impus

Acuzaţiile de amestec în procesele politice ale altor state la adresa Kremlinului se ţin lanţ de peste un an încoace, fie că e vorba de Brexit, de ultimul scrutin prezidenţial din Statele Unite sau de criza din Catalonia. Însă, dincolo

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) anunţă lansarea noului serviciu online MyAWB, care permite clienţilor să renunţe total la formularele completate de mână, în schimbul unei