ShopMania Net: Veniturile generate de platforma de e-commerce MerchantPro vor creşte cu până la 40% anul acesta, la circa 700.000 euro 08.05.2020

ShopMania Net, compania locală care administrează platforma de e-commerce MerchantPro (fosta ShopMania BIZ) şi com­paratorul online de preţuri ShopMania.ro, a înregistrat o creştere de 20% a veniturilor generate de platforma MerchantPro în primul trimestru al acestui an, comparativ cu primele luni din 2019, iar pentru întreg anul 2020 mizează pe un avans de până la 40%, în condiţiile în care începând cu jumătatea lunii martie cererile pentru realizarea de magazine online au fost tot mai mari ca urmare a măsurilor luate de guvern ce au afectat activitatea retailerilor tradiţionali.

