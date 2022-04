Shondy bifează încă o colaborare de succes! După Pepe si Alex Velea, a venit randul celor de la Mahala Rai Banda 15.04.2022

Shondy bifează încă o colaborare de succes! După Pepe si Alex Velea, a venit randul celor de la Mahala Rai Banda

Shondy, artista cunoscutã pentru vocea ei, dar și colaborările cu artiști de renume din industria muzicalã româneascã, lansează o nouă piesă! Talentul si experienta celor de la "Mahala Rai Banda" se imbinã perfect cu vocea

Pentru a doua oară în Era Open, nici măcar una dintre primele trei favorite de pe tabloul feminin nu se află în optimile de finală de la Roland Garros. Revenit în zona tradițională din calendar după ediția tomnatică din 2020, turneul de

O mireasă a făcut atac de cord şi a murit chiar în timpul ceremoniei. Familiile s-au sfătuit și au decis să continue slujba, înlocuind-o cu sora sa mai mică. Nunta a avut loc în

Simona Halep ratează în acest an participarea la turneul de Grand Slam de la Paris din cauza unei

Soclul statuii lui Mihai Viteazul din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a fost vopsit în culorile steagului Ungariei, cu mesajul „Trianon 1920”, chiar pe 4 iunie, în ziua în care se sărbătoreau 101 de la semnarea

Pompierii din Ineu au salvat trei pui de barză care căzuseră dintr-un cuib. Oamenii au folosit autoscara și au pus puii în cuibul construit de mama lor. Incidentul s-a produs sâmbătă în

Mai mulți înalți funcționari, judecători și angajați ai ministerelor Afacerilor Externe, au pus umărul la o escrocherie cu un pământ de 12.500 de metri pătrați din Sectorul 1 al Capitalei. Miza a fost atât de importantă încât oamenii din

Un număr de 121 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 1.078.863. În ultima zi au murit 90 de pacienţi. În ultimele 24 de ore au fost prelucrate

Partida amicală Anglia - România se joacă ACUM, la Middlesbrough. Meciul a început la ora 19:00, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Pro TV. România vine după eșecul suferit la Ploiești, cu Georgia, 1-2.Pentru Anglia

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunţă că va fi depusă o moţiune simplă împotriva ministrului Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. "E posibil să nu treacă", adaugă

Vicepremierul Rusiei Aleksander Novak a anunţat că ţara, bogată în petrol şi gaze, ar putea fi în curând tentată să renunţe la contractele pe ţiţei exprimate în dolari dacă administraţia americană va continua să impună sancţiuni

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, s-a trezit cu saci de gunoi pe treptele instituției, aduși de bucureștenii care s-au săturat de conflictul întreținut de această cu firma de salubritate, în

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 6 iunie, la 1.078.863. În jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe

Dan Barna ar putea avea un contracandidat-surpriză în cursa pentru şefia USR-PLUS, după ce Dacian Cioloş a dat semnale că evită intrarea în competiţia pentru prima funcţie din

Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 58.102 de persoane

În Nisipurile de Aur, una dintre cele mai populare staţiuni din Bulgaria, auzi vorbindu-se mai mult româneşte decât bulgăreşte pe timpul verii. Staţiunea este una dintre preferatele turiştilor români, o afirmaţie întărită şi numărul de

Spre finalul primei reprize (minutul 43, la 0-0) din amicalul Anglia - România 1-0, un fan britanic la bustul gol a pătruns pe gazon. Suporterul a gustat câteva momente de celebritate. A oprit întâlnirea preț de câteva zeci de secunde, până

Inundaţiile şi alunecările de teren din Sri Lanka, provocate de ploile musonice care lovesc de două ori pe an această ţară, au lăsat în urmă cel puţin 17 morţi şi aproximativ 270.000 de persoane fără case. Multe dintre victime au

Noi date despre rezistența variantelor Sars-Cov-2 la vaccinurile apărute pe piață. Un studiu britanic, publicat în revista The Lancet, a arătat că la persoanele imunizate cu serul Pfizer nivelul anticorpilor din sânge capabili să neutralizeze

România ar trebui să pună capăt situației deficitului excesiv până cel târziu în 2024. Așa enunță recomandarea Comisiei Europene transmisă României la 2 iunie. Departe de a fi o directivă - adică

Veniturile totale medii lunare într-o gospodărie din România au fost de 5.216 lei în 2020, din care 83,8% au fost alocate cheltuielilor, arată datele Institutului Naţional