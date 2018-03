Sharapova s-a retras de la turneul de la Miami » Accidentările nu îi dau pace rusoaicei 17.03.2018

Maria Sharapova (30 de ani) nu va participa la turneul de la Miami, care se va desfăşura în perioada 20-31 martie, din cauza unei accidentări la antebraţul stâng, au anunţat organizatorii competiţiei, potrivit Reuters. Rusoaica a fost



Maria Sharapova (30 de ani) nu va participa la turneul de la Miami, care se va desfăşura în perioada 20-31 martie, din cauza unei accidentări la antebraţul stâng, au anunţat organizatorii competiţiei, potrivit Reuters. Rusoaica a fost eliminată de la Indian Wells încă din primul tur, japoneza Naomi Osaka impunându-se în două seturi, scor 6-4, 6-4. ...

