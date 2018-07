Sfat pentru consumatorii de SUPĂ de CÂINE! Când trebuie CONSUMATĂ şi de câte ori pe an 28.07.2018

Experții vor sugera diferite moduri de a combate căldura pe timpul verii, printre altele, recomandând supă de carne de câine picantă. Carnea de câine dulce „dangogi” a fost considerată de mult timp o hrană de bază în Coreea de Nord și Coreea de Sud.

