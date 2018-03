Sfârşitul autovehiculelor pe benzină şi motorină: Maşinile electrice ar putea fi mai ieftine decât cele clasice în următorii 7 ani 22.03.2018

22.03.2018 Sfârşitul autovehiculelor pe benzină şi motorină: Maşinile electrice ar putea fi mai ieftine decât cele clasice în următorii 7 ani Autovehiculele electrice pot fi mai ieftine decât cele pe combustibili petrolieri până în 2025, dacă costul bateriilor litiu-ion continuă să scadă, potrivit unui raport al Bloomberg New Energy



Autovehiculele electrice pot fi mai ieftine decât cele pe combustibili petrolieri până în 2025, dacă costul bateriilor litiu-ion continuă să scadă, potrivit unui raport al Bloomberg New Energy Finance.

