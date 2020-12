Sfârşit de an şi de drum pentru micii antreprenori din industria alimentară: Am rămas fără fonduri şi-mi vând fabrica, pentru că nu am reuşit să intru în supermarketuri 24.12.2020

24.12.2020 Sfârşit de an şi de drum pentru micii antreprenori din industria alimentară: Am rămas fără fonduri şi-mi vând fabrica, pentru că nu am reuşit să intru în supermarketuri Ajunşi la capătul răbdării sau al puterii, mai mulţi antreprenori din industria alimentară, cu afaceri de 2, 3, 5 ori 10 ani, şi-au scos fabricile la vânzare pe diverse platforme online, în pragul



Sfârşit de an şi de drum pentru micii antreprenori din industria alimentară: Am rămas fără fonduri şi-mi vând fabrica, pentru că nu am reuşit să intru în supermarketuri

Ajunşi la capătul răbdării sau al puterii, mai mulţi antreprenori din industria alimentară, cu afaceri de 2, 3, 5 ori 10 ani, şi-au scos fabricile la vânzare pe diverse platforme online, în pragul iernii.

Sfârşit de an şi de drum pentru micii antreprenori din industria alimentară: Am rămas fără fonduri şi-mi vând fabrica, pentru că nu am reuşit să intru în supermarketuri

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat a fost găsit mort, în această dimineață, la ora 6,20, pe strada Martirilor Deportați din municipiul Satu Mare. Cel mai probabil, bărbatul a decedat din cauza frigului. Este cel de-al treilea caz din aceast

Tuberculoza rămâne o problemă importantă de sănătate publică în România, ţara noastră fiind în continuare pe primele locuri în Europa, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Victor

Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine (ACEBOP) face apel la suspendarea achiziţiilor de carne de pasăre şi ouă din Polonia, în urma primului caz de influenţă aviară înalt patogenă din acest

Operatorul aerian Blue Air anunţă lansarea a opt noi rute de zbor de pe aeroporturile din Bucureşti, Iaşi şi Bacău, începând din vara acestui an. Potrivit unui comunicat de presă la companiei, în

Reprezentanţii Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie susţin că anul şcolar ar trebui să înceapă mai devreme, iar vacanţele să fie mai scurte. Federaţia consideră "un progres" faptul că anul şcolar

Preşedintele american Donald Trump preferă ca principal mijloc de comunicare a opiniilor şi deciziilor sale reţeaua de socializare Twitter, precizând acum câteva zile că mesajele pe care le postează pe platformă ar trebui considerate notificări

Parlamentul a votat în decembrie 2019 eliminarea supraaccizei la carburanţi în valoare de 0,32 lei pe

Baschetbaliștii de la Dinamo Știința au învins-o pe marea rivală Steaua în sferturile Cupei României, scor 78-69 (41-33). Sârbul Mladen Jeremici a făcut spectacol în Ștefan cel Mare – a înscris 31 de puncte și i-a dus pe alb-roșii în

Constructorul auto german Mercedes-Benz şi-a apărat cu succes titlul de cel mai mare producător mondial de automobile de lux, după ce şi-a devansat rivalii BMW AG şi Audi pentru al patrulea an

Monica Gabor s-a măritat cu Mr. Pink, în SUA. Anunțul a fost făcut de tatăl brunetei, Emil. De precizat că vedeta primise în urmă cu mai mult timp inelul de logodnă, însă cu puțin timp în urmă cuplul a decis să facă pasul cel mare.

Naistul Gheorghe Dumitru a încetat din viață. Artistul a putut fi văzut, pentru ultima oară, chiar în noaptea de Revelion, live la un post de

Aflând rezultatele unui raport anual privind scăderea ratei mortalităţii de cancer în Statele Unite, Donald Trump s-a grăbit să-şi atribuie merite. Un specialist în domeniu în contrazice cu

Istvan Kovacs a fluierat cele mai multe meciuri în ultimii 5 ani, Sebastian Colțescu a dictat cele mai multe lovituri de la 11 metri și a scos cele mai multe „roșii” din buzunar, iar Hațegan le-a arbitrat de cele mai multe ori pe FCSB și

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că, cel mai probabil, termenul de intrare în vigoare a dublării alocaţiilor pentru copii va fi prorogat, pentru a se găsi susrse de finanţare. „Cel mai probabil, soluţia pe care vor merge este de a

Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) și Angelique Kerber (31 de ani, 18 WTA) vor juca în cadrul unui eveniment caritabil intitulat „Rally for Resilience”, duminică, 12 ianuarie, de la ora 08:00. Scopul partidei este strângerea de fonduri pentru

Premierul Ludovic Orban a anunțat, azi, că a stabilit, împreună cu președintele Iohannis, să declanșeze procedura pentru alegeri anticipate. Ar fi o premieră în România! Iată ce spun politicienii, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX. Daniel

După ce în spaţiul public a apărut o filmare şocantă cu castroane pline cu pâine înmuiată şi câteva bucăţele de salam, hrana pacienţilor de la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Plătăreşti, autorităţile au

Blue Air, cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, lansează opt noi rute de zbor de pe aeroporturile din Bucureşti, Iaşi şi

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) avertizează operatorii economici asupra unor activităţi ilegale de control desfăşurate de anumite persoane ce utilizează legitimaţii

E război în brigada fetelor de oraș. Simona Trașcă și dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu la ”Românii au talent” își dispută un… ”mascul alfa”! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în