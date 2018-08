Sfântul zilei. Agatonic 22.08.2018

22.08.2018 Sfântul zilei. Agatonic Sfântul Mucenic Agatonic a trăit în secolul III, fiind cetățean al Nicomidiei (oraș în apropiere de Constantinopol). Prin darul său, a convertit la creștinism pe mulți păgâni, inclusiv pe guvernatorul



Sfântul Mucenic Agatonic a trăit în secolul III, fiind cetățean al Nicomidiei (oraș în apropiere de Constantinopol). Prin darul său, a convertit la creștinism pe mulți păgâni, inclusiv pe guvernatorul cetății.

