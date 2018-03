Sfântul Anton, o biserică beton 05.03.2018

05.03.2018 Sfântul Anton, o biserică beton Dacă ați avut invitații, vorba cântecului, ”pentru convorbiri, pentru cină” la Hanul lui Manuc sau dacă ați bătut pur și simplu cu pasul cărările pietruite și șantierele zgomotoase ale Centrului Vechi, cu siguranță ați observat o



Sfântul Anton, o biserică beton

Dacă ați avut invitații, vorba cântecului, ”pentru convorbiri, pentru cină” la Hanul lui Manuc sau dacă ați bătut pur și simplu cu pasul cărările pietruite și șantierele zgomotoase ale Centrului Vechi, cu siguranță ați observat o biserică bine întreținută, colorată și semeață, pe care cel mai probabil ați ignorat-o pe nedrept. Se numește ”Biserica Sfântul […] The post Sfântul Anton, o biserică beton appeared first on Cancan.ro.

Sfântul Anton, o biserică beton

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

De la 1 martie, trenurile Regio care circulau pe ruta Hunedoara - Simeria vor fi retrase de CFR. În ultima lună şi gara Hunedoarei a rămas închisă, după ce tavanul i s-a prăbuşit. Calea ferată Hunedoara - Simeria are o istorie de peste 130 de

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 că Legea vaccinării trebuie să fie o prioritate în prezent şi a susţinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, având

Circa 6.500 de chioşcuri, alimentare şi ma­gazine de bloc au tras obloanele în perioada 2013-2017 pe fondul unei ex­pan­siuni agresive a reţelelor inter­naţionale de supermarketuri şi hiper­marketuri, arată calculele ZF pe baza datelor

Concordia Chiajna a pierdut pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2, însă antrenorul Ion Moldovan are și motive pentru a-și lăuda jucătorii. A fost mulțumit de ultima jumătate de oră și se așteaptă ca la meciul cu Dinamo echipa sa să aibă un

Centrala de termoficare a Sucevei este în pericol de a fi închisă în plină iarnă din cauza piedicilor puse la nivel guvernamental. Centrala de termoficare a Sucevei, cea mai mare investiție privată făcută în municipiu, care alimentează cu

Simona Halep (2 WTA) a pus capăt zvonurilor privind relația cu Radu Barbu şi a vorbit despre ce actori ar dori să întâlnească. Citește mai

Rusia a instalat sisteme avansate de rachete cu potenţial nuclear în enclava Kaliningrad, ceea ce reprezintă o ameninţare pentru ţările Uniunii Europene şi menre NATO, relatează Reuters. Citește mai

Pentru a-ți curăța ficatul și a-ți întări imunitatea ai nevoie de două ingrediente! Vezi care sunt și cum trebuie să le prepari. Citește mai

Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a primit o amenda de 5.000 de lei, in urma controlului efectuat, luni, de Directia de Sanatate Publica Timis, dupa ce unitatea medicala a internat pacienti in conditii greu de imaginat. Citește mai

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, luni seară, că marţi urmează să aibă o întâlnire cu producătorii de medicamente, iar dacă nu se va ajunge la o înţelegere, va declanşa mecanismul UE de protecţie

Toate ONG-urile care oferă servicii sociale vor fi sever afectate de modificările fiscale, a declarat pentru RFI Ana Dragu. Este un puternic semnal de alarmă că pe fondul modificărilor fiscale mai multe ONG-uri rămân fără surse de

Un proiect din Primul Război Mondial a fost descoperit, ieri, într-o pădure din comuna Turcineşti, de lângă Târgu

Compania are patru centre de date, dintre care două în România, iar celelalte în Marea Britanie şi

Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potenţial nuclear în enclava Kaliningrad, de la Marea Baltică, a anunţat Ria Novosti, citând afirmaţiile preşedintele Comisiei de apărare din Duma de Stat, conform

Casa Albă a pus la cale un plan de a reasigura pieţele din Statele Unite după ce indicele Down Jones a ajuns la un nou minim istoric, scăzând cu 1.175 de puncte, relatează

Atunci când bicicliştii ajung la o trecere de pietoni marcată cu zebră, urmează să traverseze strada, iar semaforul pentru pietoni este pe roşu, ei nu sunt obligaţi să respecte această

Cel mai vechi mister din istoria Americii îl reprezintă dispariţia în totalitate a primei colonii engleze, între anii 1587 şi 1590. Singurul mesaj care a fost lăsat în urma acestui episod a fost unul criptat: „Croatan”, imprimat pe un

Avocaţii preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfătuit să refuze orice întrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller în privinţa investigaţiei privind implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale, relatează New York

Şoferul primăriei din comuna doljeană Secu a fost concediat în urmă cu doi ani pe motiv că nu deţinea permis pentru categoria D să conducă şi microbuzul şcolar. Vasile Calotă l-a dat în judecată pe edil şi a câştigat procesul, iar în

Stelian Savu sau Save, cum îl ştie lumea, este un tânăr artist hotărât să cucerească lumea. Cu o voce aparte şi o valiză cu vise. Deşi viaţa l-a dezamăgit nu de puţine ori, Save nu a renunţat o clipă la visele lui. A crescut într-un