Sfântul Andrei 2021. Mesaje, urări, sms-uri, felicitări. Care sunt prenumele sărbătorite pe 30 noiembrie 29.11.2021

29.11.2021 Sfântul Andrei 2021. Mesaje, urări, sms-uri, felicitări. Care sunt prenumele sărbătorite pe 30 noiembrie Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Apostol Andrei. În această zi, toti cei care poartă acest nume (sau un derivat de-al aceastuia) petrec alături de cei dragi. Cel mai mai des […] The post Sfântul Andrei



Sfântul Andrei 2021. Mesaje, urări, sms-uri, felicitări. Care sunt prenumele sărbătorite pe 30 noiembrie

Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Apostol Andrei. În această zi, toti cei care poartă acest nume (sau un derivat de-al aceastuia) petrec alături de cei dragi. Cel mai mai des […] The post Sfântul Andrei 2021. Mesaje, urări, sms-uri, felicitări. Care sunt prenumele sărbătorite pe 30 noiembrie appeared first on Cancan.

Sfântul Andrei 2021. Mesaje, urări, sms-uri, felicitări. Care sunt prenumele sărbătorite pe 30 noiembrie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Opt centre de vaccinare cu 23 de puncte sunt organizate în prima fază în Capitală. Prefectura anunță că vaccinarea începe în 18 ianuarie, dar înscrierile se fac din 15. Pentru perioada

Un al patrulea vaccin antiCovid-19 ar putea fi utilizat curând în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Vorbim despre vaccinul dezvolat de compania americană Johnson & Johnson, care va depune cel mai probabil în luna februarie o cerere

Imagini cu un camion al unei firme de mutări, parcat la una din intrările Casei Albe, au devenit virale pe reţelele de socializare, internauţii aplaudând ceea ce ei au numit începutul plecării lui Donald Trump, relatează Hotnews citând The Hill

Teatrul Național din București întâmpină Ziua Culturii Naționale atât cu un bilanț și o privire întoarsă către complicatul an recent încheiat, în care au existat, în pofida condițiilor impuse

Compania de asigurare Asimed a fost sanc­ţio­nată de Autoritatea de Supraveghere Finan­cia­ră (ASF) printr-o amendă în valoare de 50.000 de lei, împreună cu retragerea autorizaţiei de func­ţionare a societăţii, constatarea stării de

UTA și Viitorul se întâlnesc în runda cu numărul 16, prima a returului din Liga 1. Meciul se dispută azi, de la ora 17:00 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport, Telekom Sport 1 și Digi Sport

Oana Roman este adepta aparițiilor Tv, însă nu-și dorește ca televizorul să „intre” prea mult în viața ei și a fetiței sale. Fiica lui Petre Roman a mărturisit de ce nu obișnuiește stea în fața […] The post Participă la o

Compania de construcţii Ecoterm, deţinută de antreprenori locali, a început anul 2021 cu con­tracte semnate în valoare de 7 milioane de euro şi se află în discuţie pentru mai multe pro­iecte în care este implicată la nivel de

Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la un autoturism aflat în parcarea Spitalului de Boli Cronice din Cîmpeni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, conform Agerpres. Pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă

DDB a ajuns la un acord cu Diego Fabbrini (cel mai bun dinamovist conform parametrilor InStat), Vlad Achim și rebelul Magaye Gueye pentru a continua la Dinamo și în acest sezon. Și cu salarii ajustate. Suporterii au oficializat "transferurile"

Peste 65 de mii de locuitori din Drobeta Turnu Severin au rămas fără apă caldă și caldură, ca urmare a unei avarii majore la furnizorul

În prima repriză a meciului FCSB - Astra, fundalul sonor a fost acoperit în multe momente de injurii venite dinspre banca

Alberto Boțoghină vine cu trei cote pe care orice parior ar trebui să le aibă în vedere la Dinamo -

Gaziantep a învins Kayserispor, scor 2-1, în runda #19 din campionatul Turciei, iar Dan Petrescu a debutat cu o înfrângere pe banca celor de la Kayseri. Dan Petrescu a debutat cu stângul pe banca celor de la Kayserispor. Elevul său din apărare,

Costel Alexe, actualul președinte al Consiliului Județean Iași, îl acuză pe predecesorul său Maricel Popa că a furat pagina de Facebook a instituției. ”Acest individ asupra căruia am atras în mai multe rânduri atenţia cu privire la

Superbet oferă jucătorilor săi tot mai multe modalități de a se distra și a-și verifica inspirația dar și nivelul norocului. Roata SuperSpin și „fratele geamăn” SuperProno sunt favoritele pariorilor care vor să își verifice inspirația

Pe autostrada Gilău-Turda, o mașină care circula pe cea de-a doua bandă, cu viteza de aproximativ 100 km/h, a fost la un pas să fie izbită frontal de un autoturism care circula pe contrasens. Imaginile au fost filmate de un șofer care

Simona Halep a ajuns în Australia, unde va pregăti participarea la primul turneu de grand-slam al anului, Australian Open. Simona va petrece primele două săptămâni la Antipozi în

Un număr de 3.605 de persoane din Alba s-au programat prin intermediul platformei pentru a se vaccina anti-COVID în perioada 18-25 ianuarie

Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul, în curând, la Antena 1, îl va avea ca protagonist pe Andi Constantin. Multiplu campion la fitness și antreprenor, Andi este pregătit să plece în cea mai