Sezonul doi al emisiunii ”True Hollywood Story”, din 14 mai, la E! (PUBLICITATE) 14.05.2021

14.05.2021 Sezonul doi al emisiunii "True Hollywood Story", din 14 mai, la E! (PUBLICITATE) "True Hollywood Story" din 14 mai, la ora 23:00, la E!. Primul episod al sezonului este dedicat artistei premiate cu Grammy, Cardi B. Alte subiecte abordate: Brad Pitt, Victorias Secret, Transgender în Hollywood și altele.



”True Hollywood Story” din 14 mai, la ora 23:00, la E!. Primul episod al sezonului este dedicat artistei premiate cu Grammy, Cardi B. Alte subiecte abordate: Brad Pitt, Victorias Secret, Transgender în Hollywood și altele. E! lansează un nou sezon al cunoscutei emisiuni True Hollywood Story, în 14 mai, vineri, de la 23:00! În acest […]

Luptătorul de MMA, Conor Mc Gregor şi-a anunţat, duminică, retragerea din sportul de contact pe social-media. McGregor a precizat prin intermediul unei postări pe Twitter că nu va mai lupta. „Salut

Aplicația Zoom este folosită de zeci de mii de copii din România. Aplicaţia nu oferă criptare completă pentru conturile gratuite. Părinţii sunt îngrijoraţi din cauza pedofililor care pot accesa

da, măi, mie-mi plac şi gagicile mai urîte şi nu neapărat tinere, pot avea şi nişte nepoţi pe-acasă, poate chiar în momentul ăsta au spart ceva prin sufragerie, probabil peştele de sticlă de pe televizor ori vreun tablou de familie, domniţe

Paradoxal pentru ţara în care dictatorii, cum îi numim noi, tătucii, cum se recomandă ei, au grijă de tigrii siberieni şi cercetează personal cu batiscaful grosimea gheţii polare, lucrurile nu merg prea bine dincolo de râul Don cel liniştit.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis bilanţul ultimelor cazuri de deces provocat de coronavirus. Numărul morţilor se ridică la

Scriitoare chiliană de succes Isabel Allende e de părere că pandemia de COVID a scos la lumină inegalităţi flagrante – acestea ar sta și la baza protestelor zilnice desfăşurate în SUA şi în alte țări de pe glob, informează AFP.

Rolls-Royce-ul Borussiei Dortmund, mijlocașul ofensiv Marco Reus (31 de ani), de 4 luni pe tușă din cauza unei rupturi de tendon, are șanse infime să mai joace în acest sezon. Din 4 februarie, de la un 2-3 cu Werder, în Cupa Germaniei, Marco Reus

Măsurile vor intra în vigoare având în vedere începerea sezonului estival şi a creşterii numărului de turişti care vor tranzita staţiunea

Raliul Marii Britanii a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat organizatorii. Acesta trebuia să se desfășoare în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie în Țara Galilor, în

Compania Smart Diesel din Arad, cel mai mare benzinar independent de pe piaţa locală, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de peste 1,53 mld. lei (324,1 mil. euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF

One fusion+ are un ansamblu de patru camere, cu un senzor principal de 64 MP, dotat cu tehnologie Quad Pixel şi Night

Lumea pescuitului sportiv a primit o veste neașteptată. Campionul Gianni Rizzo a încetat din viață, la vârsta de 36 de ani, informează Corriere della Sera. Italianul a murit, luni, în jurul orei 16:30, lovit de un fulger, pe Lacul Bolsena,

Deficitul total al cluburilor din Pemier League a ajuns la 600 de milioane de lire sterline în sezonul 2018-2019, potrivit unui studiu publicat de cabinetul specializat Vysyble, transmite

Alexandru Bălan, supranumit Colo, a fost audiat aseară în jurul orei 21:00, la Secția 9 de Poliție, apoi reținut. Tânărul care a instigat comunitatea de aproape un million de fani, printre care cei mai mulți copii, la comportamente brutale și

Muzeul Național de Artă al României anunță redeschiderea pentru public a muzeului satelit Theodor Pallady începând de astăzi, 10.06.2020. Programul temporar de funcționare va fi de miercuri până

Horoscopul zilei de 11 iunie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Româno-basarabeanul de 29 ani de ani făceau un soi de curierat fără autorizaţie pe relaţia Republica Moldova-Irlanda (via România), coletele transportate conţinând, printre altele, şi băuturi spirtoase (vodcă, coniac, whisky) de

Deputatul liberal Pavel Popescu a organizat o dezbatere despre tehnologie la care au participat numeroşi specialişti din Statele Unite al Americii, inclusiv oameni din Administraţia

Canadianca Stacey Allaster este prima femeie numită la conducerea US Open, turneu de tenis de Mare Şlem care se desfășoară la New York. Are 56 de ani și a fost președinte

Zoltan Kadar, fost dinamovist și internațional român, a discutat despre întreaga carieră la GSP LIVE. În prezent, fostul fotbalist este antrenor în Elveția, la divizionara secundă Grasshopper