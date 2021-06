Sezonul de vară din acest an are potenţialul de a fi mai bun pentru litoral faţă de cel din 2019. Agenţia de turism Litoralulromânesc.ro a înregistrat o creştere a cererii de 50% în luna mai faţă de aceeaşi lună din 2019 02.06.2021

Sezonul de vară din acest an ar putea fi mai bun pentru litoralul românesc faţă de cel din anul 2019, cel mai bun an pentru turismul local. Cererea de rezervare a vacanţelor pe litoral a crescut semnificativ odată cu anunţul autorităţilor de



Sezonul de vară din acest an ar putea fi mai bun pentru litoralul românesc faţă de cel din anul 2019, cel mai bun an pentru turismul local. Cererea de rezervare a vacanţelor pe litoral a crescut semnificativ odată cu anunţul autorităţilor de relaxare a măsurilor de restricţie.

CFR E NEÂNVINSĂ ÎN CAMPIONAT ÎN ULTIMELE 10 ETAPE (7 VICTORII, 3 REMIZE) CLUJENII N-AU MAI PIERDUT ACASĂ DIN 2 SEPTEMBRIE 2018 (20 DE VICTORII, 9 EGALURI) U CRAIOVA ARE CEA MAI MARE MEDIE DE OCAZII PE MECI ÎN PLAY OFF, 11, față de 8 ALE CFR 16

Dinamo și FCSB joacă astăzi, de la 20:00, în turul semifinalelor Cupei României. Va fi primul derby din istorie jucat fără spectatori. Protocolul aprobat de MTS pentru fotbal după pauza provocată de coronavirus prevede ca meciurile să se

După mai multe încercări în lumea businessurilor, între domeniile construcţiilor şi cel alimentar, antreprenorul Cristian Naca a creat în Oradea în 2018 brandul Fit Food Way, sub care prepară şi livrează mâncare. Astăzi, compania este

Funcția de plată a WhatsApp a fost suspendată în Brazilia, prin decizia Băncii Centrale. Plata prin aplicația deținută de Facebook funcționa de doar o săptămână acolo, după ce fusese lansată și în India, potrivit publicației high-tech

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care grupul danez Givesco a preluat în luna februarie a acestui an controlul asupra Sam Mills Business Investment Holding, unul dintre cele mai mari grupuri din industria

Denisa a fugit din Centrul pentru Protecția Copilului Beclean şi a ajuns ”iubita” unui bărbat care a abuzat-o sexual timp de un an. Nu a fost viol, a fost act sexual consimţit, au decis procurorii DIICOT şi trei judecători, deşi

În 26.06.2020 pesta porcină africană evoluează în 147 de localități din 27 de județe, cu un număr de 243 de focare (dintre care 4 focare în exploatații comerciale). În alte 13 județe au fost diagnosticate

„Vă îndemn să fim mereu mândri de Drapelul Național și de istoria pe care o poartă”, a transmis, vineri, președintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Drapelului

Milioane de oameni ar putea muri în cazul unui al doilea val al coronavirusului, a avertizat vineri un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, adăugând că pandemia a evoluat până acum așa cum au

Bărbatul de 40 de ani care a dispărut în urmă cu șase zile în râul Prut, pe raza localității vasluiene Drânceni, a fost găsit mort la 32 de kilometri de locul în care fusese văzut ultima dată în viață. Pompierii vasluieni au găsit

Carlos Bilardo, fostul selecţioner al Argentinei, campion mondial în 1986 şi vicecampion patru ani mai târziu, a ieşit pozitiv la noul coronavirus! Vestea bună este că, totuşi, nu prezintă simptome ale bolii şi starea lui de sănătate

Florin Salam pare ca nu poate scăpa de ghinioane. După ce s-a certat cu cu familia răposatei sale soții, manelistul a reușit să își lovească toate mașinile. Se pare că, cel mai probabil apăsat de probleme și de acuzațiile familiei

O călătorie în timp, nostalgică și plină de umor, deschide cea de-a 19-a ediție a Festivalului de Film Transilvania vineri, pe 31 iulie, când comedia romantică La Belle Époque/ Cei

După ce CCR a decis că internarea obligatorie a persoanelor cu boli transmisibile şi carantina pentru cei veniţi din străinătate nu pot fi impuse prin ordine de ministru, ci doar prin lege, ne-am putea aştepta

Germania este condamnată să conducă Europa, fie că nemţii o vor, fie că nu, scrie The Economist, făcând referire la preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către cel mai mare membru al

Achraf Hakimi (21 de ani), fundaşul împrumutat de la Real Madrid la Borussia Dortmund, a jucat sâmbătă ultimul meci pentru germani. Inter va anunţa marţi transferul de 40 de milioane plus 5 bonusuri. Marocanul va câştiga 25 de milioane în cinci

După mai bine de trei luni în care nu a fost nevoie de prezentarea cardului de sănătate, documentul electronic redevine obligatoriu de la 1 iulie, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Concernul american Microsoft a anunțat vineri că se va concentra exclusiv pe „online” și renunță la magazinele fizice din cauza pandemiei de

Autoritățile din China au reinstaurat, duminică, restricții legate de COVID-19. Peste 400.000 de persoane care locuiesc în apropiere de Beijing au fost plasate în izolare, după ce în regiunea unde stau au fost

Complexul Egreta, staţiune lacustră pe Dunăre din Berzasca, judeţul Caraş-Severin, şi Complexul Zaga Zaga, situate în Delta Siretului, pe limita dintre judeţele Vrancea şi Galaţi, oferă turiştilor ocazia de a se caza în căsuţe pe apă, dar