Sexy-deputata a trecut peste separarea de handbalistul-macho! Am descoperit ce coleg de partid i-a readus zâmbetul 25.06.2020

25.06.2020 Sexy-deputata a trecut peste separarea de handbalistul-macho! Am descoperit ce coleg de partid i-a readus zâmbetul După idila care a îmbinat politica și sportul, sexy-deputata a fost extrem de rezervată atunci când a venit vorba de apariția în public alături de vreun bărbat. La aproximativ doi ani de când s-a despărțit de handbalistul-macho Iulian



Sexy-deputata a trecut peste separarea de handbalistul-macho! Am descoperit ce coleg de partid i-a readus zâmbetul

După idila care a îmbinat politica și sportul, sexy-deputata a fost extrem de rezervată atunci când a venit vorba de apariția în public alături de vreun bărbat. La aproximativ doi ani de când s-a despărțit de handbalistul-macho Iulian Stamate, Mara Mareș pare că a trecut peste acel episod. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de […] The post Sexy-deputata a trecut peste separarea de handbalistul-macho! Am descoperit ce coleg de partid i-a readus zâmbetul appeared first on Cancan.ro.

Sexy-deputata a trecut peste separarea de handbalistul-macho! Am descoperit ce coleg de partid i-a readus zâmbetul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat, miercuri, că există un dosar penal în legătură cu transplantul de rinichi pe care actorul Alexandru Arşinel l-a făcut în anul 2013. Institutul era condus, la acea vreme, de medicul Mihai

Componenţa nominală a delegaţiei Parlamentului de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a fost aprobată în şedinţa legislativului de astăzi, 12 iuie, transmite

Șantierul deschis de un investitor care vrea să construiască un bloc de locuințe în Slatina ascunde vestigii arheologice valoroase. Un grup de cercetători a descoperit fragmente ale unor vase de ceramică vechi de peste 7.000 de ani, dar și noi

Comenzile din industria prelucrătoare au crescut cu 7,6% în primele patru luni ale acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă a anului

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 17-23 iunie 2019. Horoscop BERBEC: Ritmul zilelor se va accelera si veti incepe sa fiti rezervati cu intalnirile,

Actrița Edith González, Mexic, a murit miercuri noaptea. A fost victimă a cancerului pe care l-a fost detectat în anul 2016, potrivit jurnalistei Mara Patricia Castañeda

R. Kelly a pledat nevinovat în faţa mai multor noi acuzaţii formulate de procurori împotriva sa, joi, 6 iunie, la Chicago, printre care şi cea că ar fi agresat sexual o adolescentă pe care a cunoscut-o la procesul în care a fost judecat pentru

SCM Craiova a primit răspuns pozitiv din partea Federației Europene de Handbal și va lua startul în Cupa EHF Locul 6 în Liga Națională la finalul sezonului trecut, SCM Craiova nu a reușit calificarea în Cupa EHF, a doua

Libertatea a arătat zilele trecute cum compania Abbvie a primit derogare de la Ministerul Sănătăţii ca să modifice de două ori preţurile a două medicamente pentru tratarea hepatitei C, aflate sub contract cost-volum-rezultat. Atât ministerul,

Monica Hill este, fără doar și poate, una dintre cele mai nonconformiste prezențe din showbiz-ul românesc. (Cel mai bine platit job din București) Sexoasa clujeancă a încins atmosfera la piscină și a furat privirile tuturor cu formele sale

Gigi Becali, “tun” de 320.000 de euro! Omul de afaceri a primit câştig de cauză din partea Curții de Apel Bucureşti în procesul cu statul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia de ultimă oră a

Maia Sandu, noul premier al coaliţiei constituite săptămâna trecută între socialiştii lui Igor Dodon şi Blocul ACUM (PAS plus PPDA) a declarat joi într-un interviu pentru Europa Liberă că procesul

Toronto Raptors e noua campioană în NBA, prima din Canada, după ce a trecut în meciul 6 al finalei de Golden State Warriors, scor 114-110. Surpriză mare în finala NBA! Toronto profită de accidentările campioanei din ultimii doi

Roverul Mars 2020, parte a celei mai recente misiuni robotizate pe Marte, va include tehnologii care vor cerceta existența anterioară a vieții pe această planetă, potrivit declarației dată publicității de Laboratorul de Propulsie cu Reacție al

Festivalul Internațional George Enescu anunță că ediția 2019 va include ca proiect asociat și un concert inedit –From Classic to Jazz, creat și interpretat de Teodora Enache. În premieră, Rapsodia I

Cea mai apreciată gimnastă a tuturor timpurilor, Nadia Comăneci are un fiu care îi calcă pe urme. Dylan este pasionat de gimnastică și se descurcă de minune. În vârstă de 57 de ani, Nadia are un copil în vârstă de 13 ani, care-i calcă pe

Nuntă mare, cu petrecere fastuoasă la Snagov, cu ocazia căsătoriei fiicei unui important ministru. Evenimentul va avea loc în cadru de partid și manele, toată crema PSD fiind invitată, alături de maneliștii care au cântat împotriva

O şoferiţă de 26 de ani şi un conducător auto de 53 de ani au fost sancţionaţi contravenţional pentru transportul de marfă fără documente de provenienţă. Marfa a fost ridicată de poliţişti până la

Simona Halep, campioana de la Roland Garros din 2018, a dezamăgit la turneul de Grand Slem de la Paris de anul acesta. Citește mai

Asociaţia Noua Dreaptă organizează la Cluj, sâmbătă, 15 iunie, de la ora 13.00, „Mitingul pentru Familie”. Câteva ore mai târziu este rândul comunităţii LGBT, care organizează un marş în centrul