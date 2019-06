Sex la Insula Iubirii! Imaginile necenzurate +18 nu au putut fi difuzate pe Antena 1, dar noi le avem 18.06.2019

18.06.2019 Sex la Insula Iubirii! Imaginile necenzurate +18 nu au putut fi difuzate pe Antena 1, dar noi le avem Alexandra și Aurel s-au reunit la Insula Iubirii, iar concurentul nu s-a putut abține să nu pice în ispită, așa cum se așteptau și ceilalți. Aurel și Alexandra, fosta lui iubită, au avut parte de momente fierbinți în cel de-al nouălea



Sex la Insula Iubirii! Imaginile necenzurate +18 nu au putut fi difuzate pe Antena 1, dar noi le avem

Alexandra și Aurel s-au reunit la Insula Iubirii, iar concurentul nu s-a putut abține să nu pice în ispită, așa cum se așteptau și ceilalți. Aurel și Alexandra, fosta lui iubită, au avut parte de momente fierbinți în cel de-al nouălea episod al reality show-ului, iar totul a culminat cu o propunere indecentă. ”Hai să […] The post Sex la Insula Iubirii! Imaginile necenzurate +18 nu au putut fi difuzate pe Antena 1, dar noi le avem appeared first on Cancan.ro.

Sex la Insula Iubirii! Imaginile necenzurate +18 nu au putut fi difuzate pe Antena 1, dar noi le avem

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni seara, într-o emisiune la TVR1, că „marele autogol” la referendum ar fi ca preşedintele să pună o întrebare legată de justiţie şi să nu se realizeze cvorumul pentru a fi validată

Rusia a decis să desfăşoare în Crimeea bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile să transporte rachete nucleare, ca răspuns la instalarea de către Statele Unite a bazei lor antirachetă în România,

Până la finalul lunii martie OUG 114 va fi modificată şi din punctul meu de vedere nu este niciun impediment ca până atunci să nu fie adoptată de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finanţelor Publice,

Netflix va absenta şi în acest an la Festivalul de Film de la Cannes, unde gigantul din domeniul streamingului video nu va avea niciun film în competiţie, nici în afara competiţiei, în pofida faptului

Preşedintele Klaus Iohannis intenţionează să considere deficitul balanţei comerciale a României drept o problemă naţională, a declarat, luni seară, preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale

Klaus Iohannis, preşedintele României, a cerut Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România(ANEIR) să vină cu o analiză în vederea reducerii deficitului comercial şi vrea să declare problema deficitului cauză

Vasile Miriuță, antrenorul lui Hermannstadt, a fost extrem de supărat la finalul meciului în care sibienii au terminat la egalitate cu Concordia Chiajna, 2-2, deși conduceau cu 2-0 după primele 10 minute. „Am condus cu 2-0, nu pot

Fostul premier Victor Ponta, care a fost și el tratat pentru probleme cu coloana, se miră că Liviu Dragnea e tratat cu perfuzii, că singurul care e starea lui e Codrin Ștefănescu și spune că șeful PSD e "campion mondial la tras de

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a descris, luni, atacul armat de la două moschei din Noua Zeelandă în urma căruia 50 de oameni au murit, ca fiind parte a unui atac mai mare asupra propriei sale ţări şi a ameninţat că-i va trimite

Mihai Apostolescu, din comuna Măgureni, judeţul Prahova, cu o experienţă de 30 de ani în apicultură, proprietar al brandului Miere Sinceră, va deschide lângă Câmpina prima stupină turistică din România, printr-o investiţie de 70.000 de

Conform mai multor statistici făcute de universităţi din America în ultimii ani, cel puţin 25% din populaţie suferă de stres sau depresie. Însă atât stresul, cât şi depresia, pot fi tratate inclusiv cu fructe aflate la

Băimăreanca Maria Pop, finalistă a ediţiei 2013 a competiţiei culinare MasterChef, ne propune o salată de năut cu ardei copţi, ideală pentru perioada Postului

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa informează că luni, 18 martie, din cauza unei probleme tehnice, poliţiştii de la rutieră nu au putut opera menţiuni în baza de date „Evidenţa

Un parcurs economic mai dificil i-ar putea avantaja pe antreprenorii şi intra­prenorii care au cash şi experienţă în spate şi le-ar putea aduce acestora chiar şi oportunităţi de achiziţii, aprecia­ză Cornel Marian, partner al fon­du­lui

O tânără româncă, în vârstă de 32 de ani, cu domiciliul în Brescia, o localitate din nordul Italiei, a fost găsită moartă în casă. Un echipaj de intervenţie a ajuns la casa româncei şi au fost nevoiţi să forţeze o fereastră pentru

Vremea 19 martie 2019. Potrivit meteorologilor, începând de marți temperaturile vor înregistra o ușoară scădere în toată țara. Cu toate acestea, valorile termice rămân mai ridicare decât ar fi normal pentru această perioadă a anului.

Curtea de Apel Alba Iulia judecă marţi, 19 martie, pe fond, cererea procurorului general Augustin Lazăr, privind suspendarea procedurii de revocare iniţiate de ministrul Justiţiei. Dosarul înregistrat iniţial la această instanţă a ajuns şi la

Pe 24 februarie, la câteva ore după închiderea sectoarelor de vot, în pieţele principale din Comrat şi Ceadâr-Lunga s-au tras salve de artificii. În acest mod socialiştii locali şi adepţii lor au hotărât să-şi serbeze victoria la

Un tânăr din Târgu Jiu a iniţiat protestul #şîeu într-o intersecţie cu sens giratoriu din municipiul Târgu Jiu. Şi alţi şoferi s-au alăturat protestului, iar circulaţia a fost blocată pentru câteva

Alegerile başcanului Găgăuziei au fost transferate de pe 19 mai pentru 30 iunie. O decizie în acest sens a fost adoptată de către Adunarea Populară, care a operat totodată mai multe modificări în legislaţia electorală locală, inclusiv cu