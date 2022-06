Serviciul de video on demand Disney+ se lansează pe 14 iunie în România 13.06.2022

13.06.2022 Serviciul de video on demand Disney+ se lansează pe 14 iunie în România Disney+, serviciul de video on demand al companiei americane de media şi divertisment The Walt Disney Company, se va lansa marţi 14 iunie în România, debutul pe piaţa locală având loc în acelaşi timp cu lansările din alte peste 20 de ţări din



Serviciul de video on demand Disney+ se lansează pe 14 iunie în România

Disney+, serviciul de video on demand al companiei americane de media şi divertisment The Walt Disney Company, se va lansa marţi 14 iunie în România, debutul pe piaţa locală având loc în acelaşi timp cu lansările din alte peste 20 de ţări din Europa.

Serviciul de video on demand Disney+ se lansează pe 14 iunie în România

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Citește interviul cu SuperCâștigătorul care a dat marea lovitură! Cu o miza de 2 lei dintr-un Bonus oferit de Superbet, fericitul norocos a lovit superjackpotul acumulat de Inima Neagră de 4,828,861 Lei, cel mai mare din istoria sloturilor online

Mai multe tramvaie de pe liniile 7, 10, 19 și 25 au fost blocate timp de aproximativ o oră în zona Eroii Revoluţiei, din cauza unei defecţiuni a unui tramvai, informează B365. Tramvaiele au rămas blocate la intersecția șoseaua Giurgiului cu

O nouă tranșă de vaccin de la compania Moderna va ajunge vineri în România. Este vorba de 111.600 de doze, care vor ajunge la București pe cale terestră. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a

14.812 persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară scădere faţă de miercuri, 28 iulie,

Bunica artistului Alex Velea mărturisește faptul că ar fi fost uitată atât de către nepotul ei, dar și de fiu și noră. De câțiva ani, nu ar mai fi fost vizitată și nici ajutată de […] The post Bunica lui Alex Velea, noi dezvăluiri!

Legea care prevede acordarea unei zile libere pentru vaccinare a intrat în vigoare, iar românii își pot cere drepturile prevăzute de ea. „Le suntem recunoscători celor care s-au vaccinat deja

„Am avut o discuție cu premierul ieri. Nu e nicio problemă. Pentru mine subiectul este închis”, spune copreședintele USR PLUS Dan Barna despre situația lui Ovidiu Vizante: „Nu ajută pe nimeni o isterie

Valul insuportabil de caniculă va fi dublat de furtuni violente. Meteorologii au emis sâmbătă noi alerte de vreme severă. Un cod galben de caniculă este valabil pe 31 iulie în cea mai mare parte a ţării, în timp ce în opt judeţe din sudul

Retailerul german de modă Hugo Boss lucrează în România cu nouă fabrici de haine, accesorii şi pantofi, care adună peste 1.500 de salariaţi şi afaceri de peste 225 mil. lei în 2020, arată o analiză ZF pe baza datelor

Indicatorul de încredere al CFA România, asociaţia analiştilor financiari, a continuat să crească în iunie şi a ajuns aproape de maximul

Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic, locul 12 mondial, a câştigat, sâmbătă, titlul olimpic la simplu feminin la Jocurile de la Tokyo, după ce a învins-o în finală pe cehoaica Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, în trei seturi, 7-5,

Vestea că Mr. Pink și Monica Gabor s-au despărțit a ajuns și la Irinel Columbeanu, fostul soț al tinerei. Acesta a vorbit despre relația pe care o avea cu bărbatul și a dezvăluit un momente […] The post Irinel Columbeanu a fost certat de

Un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă seara, la groapa de gunoi din Arad, informează publicaţia locală Special Arad. Potrivi ISU, a fost emis un mesaj Ro Alert pentru localitățile de pe direcția de propagare a fumului. ISU Arad anunţă

Fostul cardinal american Theodore McCarrick a fost inculpat pentru agresiune sexuală asupra unui adolescent, devenind cel mai înalt cleric catolic urmărit penal în SUA pentru fapte legate de uriaşul scandal de violenţe sexuale în rândul

Producătorul de maşini electrice Nio Inc. (NIO), lanţul american de magazine GameStop Corp. (GME) şi lanţul de cinema­tografe AMC Entertainment Hodings (AMC) ocupă primele poziţii în topul celor mai tranzacţionate acţiuni străine de către

Echipa feminină de tenis de masă a României, alcătuită din Bernadette Szocs, Elisabeta Samara și Daniela Dodean au învins duminică dimineață echipa națională a Egiptului, în optimile de finală

Poliţiştii rutieri din Călăraşi au acţionat duminică pentru drumurile din judeţ pentru creşterea gradului de disciplină rutieră, dar şi pentru sancţionarea şoferilor

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii rutiere (CNAIR) anunţă, luni, că s-au ridicat restricţiile de tonaj (7,5 t) pe raza a 19 judeţe şi se menţin în 22 de judeţe afectate de

Compania Artoil din Timişoara, care face comerţ cu carburanţi, controlată de soţii Alexandra şi Alex Bunceanu, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 486,6 mil. lei (101 mil. euro), în scădere cu 20% faţă de anul anterior, când compania a

Sportivii români intră, joi, în cea de-a 13-a zi de competiții din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. România va fi reprezentată pe 5 august în proba feminină la săritura în înălțime și la lupte libere, 53 kg feminin. Programul