Servicii de transport din Germania catre Romania 15.09.2022

Atunci cand ai nevoie sa trimiti colete din Germania in Romania, cu siguranta iti doresti sa beneficiezi de cele mai bune preturi si servicii. Ar trebui sa apelezi la o firma de transport colete din Germania in Romania care sa iti asigure un serviciu de livrare fiabil, rapid si accesibil. In plus, ar trebui sa optezi pentru o companie de incredere care asigure livrarea direct la adresa, pentru mai mult confort si siguranta. ...

„În urmă cu două săptămâni am cerut deschiderea unui nou flux de vaccinare în ParkLake, e în curs de autorizare de către DSP București”, a transmis viceprimarul Sectorului 3 la solicitarea Libertatea, care a scris recent despre

Liberalul Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a fost votat şef interimar al forului pentru două săptămâni, perioadă în care ar trebui să fie organizată procedura pentru alegerea noului preşedinte al acestei

Acer a anunţat extinderea portofoliului său de gaming Predator cu noile desktop-uri din seria Predator Orion 7000 şi două proiectoare inteligente 4K

Grupul de Comunicare Strategică va anunța în jurul orei 13:00 numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 19 octombrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Știre […] The post Coronavirus

City Insurance a dispărut de pe tricouri de la FCSB, după ce a dat faliment. Becali anunță că Betano vrea să devină sponsor principal, însă regulamentul actual al FRF interzice în mod clar ca aceeași societate să fie partenerul numărul 1 la

Personalitătea fiecărui nativ este un mix de gânduri pozitive și negative care uneori pot fi greu de descifrat. Deși cele mai multe zodii sunt calme și binevoitoare prin natura lor, există unele care pot deveni destul de periculoase și iute la

Un şofer cu o alcoolemie de 3,5 la mie a accidentat mortal o femeie, care traversa strada în proximitatea unei treceri de pietoni. Tragedia s-a produs în municipiul Vatra Dornei din judeţul

ANSVSA retrage de la comercializare un produs consumat frecvent în

Un nou record sumbru a fost înregistrat în judeţul Gorj în privinţa deceselor în rândul pacienţilor diagnosticaţi cu

Gigi Becali vrea să construiască în Băile Olăneşti o mănăstire pentru bărbaţi şi o alta pentru femei. El a recunoscut public că una dintre ele va respecta canoanele de pe Muntele Athos, unde este interzis accesul femeilor, însă

Un microbuz românesc a lovit din spate un camion, cinci persoane au rămas blocate în microbuz și au decedat pe loc, iar un bărbat a fost propulsat dintr-un autovehicul. Carambolul în care au fost implicate patru autovehicule a avut loc pe

Fostul preşedinte american Donald Trump a apreciat marţi că fostul secretar de stat Colin Powell, decedat luni din cauza complicaţiilor legate de COVID-19, a ''făcut o mulţime de erori'', transmite

Inter U19, formația antrenată de Cristian Chivu (40 de ani), a învins-o pe Sheriff Tiraspol U19, scor 2-1, și este lider în grupa D din UEFA Youth League. Cristi Chivu a fost lăudat pentru modul în care a ales să își înceapă cariera. A

Mircea Rednic caută soluții pentru a ridica echipa din zona retrogradării. Dinamo se află pe penultimul loc, cu doar 7 puncte, după 12 etape, iar antrenorul nu e mulțumit de anumiți jucători. După Costi Nica și Cătălin Țîră, pe care Rednic

Președintele Klaus Iohannis convoacă consultări cu partidele și formațiunile politice pentru desemnarea unui nou premier, joi, 21 octombrie 2021, începând cu ora 11:00, transmite Administraţia Prezidenţială. Într-un comunicat, Cotroceni

Mihai Bendeac este una dintre vedetele Antenei 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. […] The post Am aflat ce

Comitetul de coordonare a vaccinării a anunţat, miercuri, că peste 79.500 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, aproape 44.000 cu prima doză sau cu serul

Prima soluţie după respingerea guvernului prezentat de USR este "resuscitarea coaliţiei de guvernare" şi, dacă acest lucru nu se poate, "din motive subiective", trebuie găsită o altă soluţie pentru o

Cabinetul Cioloş, care a primit doar 88 de voturi în Parlament, va intra în istorie drept Guvernul cu cea mai slabă susţinere, în urma unei şedinţe în care nu au lipsit jignirile şi atacurile la persoană. Cele mai pragmatice discursuri au fost

Din cauza întunericului care s-a lăsat peste Tenerife, „optimea” dintre Irina Begu (31 de ani, 56 WTA) și Donna Vekic (25 de ani, 101 WTA) a fost suspendată la 6-4, 1-1 pentru jucătoarea din Croația. Când Vekic se pregătea să servească,