Serialul Vlad Live Video pe Pro TV – Vezi online premiera sezonului 3 24.02.2020

24.02.2020 Serialul Vlad Live Video pe Pro TV – Vezi online premiera sezonului 3 Pentru fanii serialului Vlad, așteptarea a luat sfârșit. Luni, 24 februarie, de la ora 20:30, pe Pro TV, are loc premiera sezonului 3, care poate fi vizionată inclusiv online. Noul sezon va conține 13 episoade, toate, ca de obicei, cu final



Serialul Vlad Live Video pe Pro TV – Vezi online premiera sezonului 3

Pentru fanii serialului Vlad, așteptarea a luat sfârșit. Luni, 24 februarie, de la ora 20:30, pe Pro TV, are loc premiera sezonului 3, care poate fi vizionată inclusiv online. Noul sezon va conține 13 episoade, toate, ca de obicei, cu final neaștepat. (VEZI AICI: CUM SE VA TERMINA, DE FAPT, SERIALUL VLAD, DE PE PRO […] The post Serialul Vlad Live Video pe Pro TV – Vezi online premiera sezonului 3 appeared first on Cancan.ro.

Serialul Vlad Live Video pe Pro TV – Vezi online premiera sezonului 3

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O nouă ediţie a Forumului de Afaceri România-Albania va fi organizată în acest an, la Bucureşti, pentru identificarea unor proiecte comune ce pot fi concretizate în beneficiul companiilor din cele două ţări, a

The post Autosalvare ciornă appeared first on

La două zile după ce preşedintele Lenin Moreno l-a acuzat pe Assange că "a încălcat în mod repetat" termenii azilului politic", fondatorul WikiLeaks, Julian Assange va fi dat afară din ambasada Ecuadorului în Londra. Assange se află în

Japoneza Naomi Osaka, numărul 1 mondial, a refuzat să își mai prelungească acordul cu vechiul spornsor tehnic,

Probabil că pe un fel de scară Richter a ticăloşiei celor pe care guvernarea PSD-ALDE i-a infiltrat ca factori decizionali cu drepturi depline în aparatul de justiţie, cu scopul de a-i face jocurile murdare şi, mai apoi, în fine, să o

Din lotul celor de la Metz fac parte şapte handbaliste care sunt campioane mondiale şi europene en-titre cu naţionala

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria

Naţionala de fotbal a Moldovei a coborât un loc în clasamentul FIFA şi a ajuns pe locul 171. Tricolorii au debutat luna trecută cu stângul în preliminariile Campionatului European din 2020. Elevii lui Alexandru Spiridon au pierdut la Chişinău,

Nu sunt un pudibond. Ştiu că, de când e lumea lume şi arta artă, publicul a apreciat nuditatea şi frivolitatea, iar artiştii nu s-au ferit de ele. Totuşi n-am cum pune în acelaşi sertar moral nuditatea lui David al lui Michelangelo cu

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor, sărbătorite pe 8 aprilie, Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher şi Agenţia Naţională pentru Romi organizează trei zile de cultură romă. Evenimentul se desfăşoară între 5 şi 7

Poliţiştii ialomiţeni desfăşoară în această săptămână acţiuni de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă la volan.În perioada 1 – 7 aprilie, poliţiştii rutieri din toate statele Uniunii Europene acţionează

Poliţiştii din Poşaga au identificat şi amendat doi bărbaţi care au dat foc vegetaţiei. Incendiile au fost scăpate de sub control, ameninţând bunurile cetăţenilor şi fondul forestier şi au fost stinse în urma intervenţiei pompierilor şi

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a cerut Uniunii Europene, printr-o scrisoare, încă o amânare a ieşirii Marii Britanii din blocul comunitar, de data aceasta la 30 iunie, informează

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a făcut o ofertă de amânare ''flexibilă'' de 12 luni a datei ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, relatează vineri BBC, care citează un oficial

Statele Unite intenţionează să extindă vânzările de avioane de luptă F-35 produse de corporaţia Lockheed Martin către cinci noi state, inclusiv România, într-un moment în care aliaţii europeni

Grupul Naspers din Africa de Sud, unul dintre cei mai mari jucători globali din industria online, şi-a numit în data de 15 ianuarie 2019 un nou reprezentant în Consiliul de Administraţie al eMAG - cel mai mare retailer online de pe piaţa locală -

Transelectrica, companie care deţine monopol natural pe piaţa românească de energie electrică, a anunţat că lucrările de modernizare ale staţiilor electrice Arefu, Dumbrava şi Răureni vor avea întârzieri de până la 1,5 ani, ca urmare a

„Era mult mai simplu, mai corect, ca această contribuţie să fie eliminată cu totul, mai ales că nici nu ştiu cum va putea beneficia bugetul de stat de aceste sume. Pentru că ANRE, care colectează contribuţia de 2%, este o instituţie

Mihai Teja, antrenorul angajat în decembrie la FCSB, s-a salvat de la demitere cu victoria contra Craiovei (3-2). Gigi Becali îi căuta înlocuitor înaintea derby-ului cu oltenii.

Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness, pune presiune pe antrenor și pe jucători înaintea derby-ului cu Borussia Dortmund: ”Vreau să văd că vă doriți titlul!” Uli Höness a suferit cumplit, miercuri, la "sfertul" din