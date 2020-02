Serialul VLAD ajunge la bTV, cea mai urmărită televiziune din Bulgaria 04.02.2020

Povestea din VLAD devine internațională, după ce bTV, cea mai urmărită televiziune din Bulgaria, a achiziționat de la PRO TV licența pentru a difuza serialul. Astfel că, povestea răzbunării trece de granițele României și e momentul ca publicul din Bulgaria să tresare la povestea românească. Începând de luna aceasta, televiziunea bTV a achiziționat licența VLAD […]

