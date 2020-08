Sergiu, bărbatul care a mers călare la maternitate, este anchetat penal! Ce a făcut tânărul care a impresionat pe toată lumea 03.08.2020

03.08.2020 Sergiu, bărbatul care a mers călare la maternitate, este anchetat penal! Ce a făcut tânărul care a impresionat pe toată lumea Sergiu, tânărul din Iași care a impresionat o țară întreagă după ce a mers călare la soția care născuse la maternitate, a ajuns să fie anchetat penal. După ce a fost ajuta de Cătălin Moroșanu, dar și de sute de români, să strângă



Sergiu, bărbatul care a mers călare la maternitate, este anchetat penal! Ce a făcut tânărul care a impresionat pe toată lumea

Sergiu, tânărul din Iași care a impresionat o țară întreagă după ce a mers călare la soția care născuse la maternitate, a ajuns să fie anchetat penal. După ce a fost ajuta de Cătălin Moroșanu, dar și de sute de români, să strângă bani pentru a-și cumpăra o locuință, se pare că a călcat strâmb […] The post Sergiu, bărbatul care a mers călare la maternitate, este anchetat penal! Ce a făcut tânărul care a impresionat pe toată lumea appeared first on Cancan.ro.

Sergiu, bărbatul care a mers călare la maternitate, este anchetat penal! Ce a făcut tânărul care a impresionat pe toată lumea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, s-a retras din cursa pentru alegerea candidatului social-democrat la alegerile prezidenţiale din iarnă, anunţă Digi24. Acesta l-a urmat pe Eugen Teodorovici, care cu o zi în urmă a făcut acelaşi

Dinamo a pierdut meciul cu CS Universitatea Craiova, scor 0-2, iar fanii nu au fost deloc blânzi cu elevii ghinionistului Eugen Neagoe. În timp ce întreaga lume a fotbalului stătea cu sufletul la gură, rugându-se pentru

Actuala guvernare nu are încredere în instituţiile de drept şi de reglementare din Republica Moldova şi are temei pentru aceasta. Opinia a fost exprimată la dezbaterile publice cu tema „Dezoligarhizarea” şi „Decapturarea” statului:

Preşedintele Volodimir Zelenski are şase mari să devină primul lider ucrainean post-comunist care va avea sprijinul unei majorităţi absolute în parlamentul de la Kiev, relatează luni BBC

În ultimii ani, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), „uzând de procedee birocratice exgerate”, a blocat funcţionarea normală a sistemului informatic al cardului de sănătate, a afirmat,

Nu mai sunt dubii! Sheran Yeini, 32 de ani, căpitanul lui Maccabi Tel Aviv, cel care s-a accidentat în Supercupa de sâmbătă cu Bnei Yehuda (1-0), nu va face deplasarea la Cluj pentru meciul cu CFR de miercuri. Partida CFR - Maccabi va

Andrei Bularca, un tânăr de 24 de ani din Braşov, şi-a dorit încă din copilărie să aibă propria afacere, moştenind spiritul antreprenorial de la părinţii săi care activează în acest domeniu, astfel că urmat Facultatea de administrarea

A apărut prima suspiciune de pestă porcină africană (PPA) în judeţul Vaslui, după ce reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) au prelevat probe de la cadavrul unui porc mistreţ, descoperit într-un

Universitatea „Petrol-Gaze“ Ploieşti este prima instituţie de învăţământ superior din Regiunea Sud-Mun­tenia care a semnat un contract de finanţare, în valoare de circa 30 milioane lei, pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, estimează că anul acesta vor fi construiţi 100 de kilometri de autostradă, şi ar fi putut fixa ca obiectiv 140 km, dacă se lua „după

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că aşteaptă de la noul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, să găsească soluţii care să rezolve cât mai

Companiile de producţie au generat în primele şase luni ale anului 5% din cererea pentru spaţii logistice şi industriale, fiind tranzacţionată o suprafaţă totală de 112.500 mp, iar jucătorii de pe piaţă estimează că în următorii 3-5 ani

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) va avea heliport, care va scurta timpul de intervenţie în cazul urgenţelor grave cu circa 30 de minute. "Urgenţele de cod roşu sunt în jur de 4.000

Patru cazuri de pestă porcină africană (PPA) au fost confirmate în localitatea Zimnicele de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA), informează Direcţia Sanitar-Veterinară şi

Poliţiştii din Dâmboviţa şi asistenţii sociali au demarat o anchetă după ce un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că o rudă de-ale sale, o tânără de 34 de ani, este ţinută în lanţuri de o sora ei. Femeia ar fi recurs la acest gest

Macedonia de Nord trebuie să-şi reformeze sistemul judiciar pentru a se asigura că poate să gestioneze criminalitatea şi cazurile de corupţie la nivel înalt înainte ca Uniunea Europeană să poată stabili

O galerie de artă contemporană a fost deschisă joi, 25 iulie, într-un sat din judeţul Gorj. „Filip Art“ se află în incinta locuinţei scriitorului şi colecţionarului de artă Vasile

Numărul cetăţenilor români şi străini înregistraţi în Punctul de Control al Trecerii de Frontieră (PCTF) Vama Veche a atins recordul tuturor timpurilor, cu peste 730.000 de persoane care au tranzitat pe aici

Turris Turnu Măgurele a câştigat ultimul amical înaintea debutului în noul sezon de Liga 2 disputat în compania grupării FCM Alexandria, scor 4-1. Condusă la pauză, 0-1, divizionara secundă a întors soarta partidei

Şapte producători se luptă la raft pentru o bucată din una dintre cele mai dinamice segmente din