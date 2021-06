Sergiu Băhăian, criminal în serie, a fost executat de bănci în ciuda faptului că se află în spatele gratiilor 23.06.2021

23.06.2021 Sergiu Băhăian, criminal în serie, a fost executat de bănci în ciuda faptului că se află în spatele gratiilor Sergiu Băhăian, condamnat la 26 de ani pentru instigare la infracțiunea de omor, dar judecat și condamnat și în alte dosare (pentru înșelăciune și constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea […] The



Sergiu Băhăian, criminal în serie, a fost executat de bănci în ciuda faptului că se află în spatele gratiilor

Sergiu Băhăian, condamnat la 26 de ani pentru instigare la infracțiunea de omor, dar judecat și condamnat și în alte dosare (pentru înșelăciune și constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea […] The post Sergiu Băhăian, criminal în serie, a fost executat de bănci în ciuda faptului că se află în spatele gratiilor appeared first on Cancan.

Sergiu Băhăian, criminal în serie, a fost executat de bănci în ciuda faptului că se află în spatele gratiilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un imigrant african a fost arestat preventiv de autorităţile franceze, în cadrul investigaţiei privind incendierea Catedralei din oraşul Nantes, afirmă surse judiciare, citate de cotidianul

Iranul a executat astăzi o persoană care a fost găsită vinovată de localizarea generalului Qassem Soleimani, ucis apoi într-un atac cu dronă, transmite AFP. Mahmoud Moussavi Majd a fost condamnat

Premierul a vorbit despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie. Ludovic Orban consideră că toate instituțiile iau toate măsurile necesare. Șeful executivului s-a ferit să spună dacă guvernul ia în calcul

Kiki & Iri, un distribuitor de mate­riale de construcţii din Timişoara, spune că a folosit deja cei aproape un milion de lei primiţi ca finanţare prin programul IMM

Trei persoane au ajuns la spital în urma unei altercații între clienții unei terase din Mamaia, un grup de turiști și agenți de pază. Scandalul a pornit din cauza muzicii. Conform IPJ

Unele dintre cele mai mari economii aflate în curs de dezvoltare din lume se află în faţa unei crize fiscale în următorii ani dacă nu vor reuşi să-şi inverseze majorările masive de cheltuieli decise ca urmare a pandemiei, avertizează

Nu există industrie chimică în România sau aşa se poate înţelege dacă ne luăm după planul de relansare economică al actualului guvern. Banii au ocolit industria chimică, chiar dacă deocamdată nu se ştie dacă guvernul va avea resursele din

„Suntem într-un moment pandemic, de creștere progresivă a numărului de cazuri. Vom avea două săptămâni dificile pentru a putea reimpune acele măsuri de carantină și izolare”, a declarat marți ministrul

Focarul de infecție cu virusul COVID-19 de la șantierul Naval Damen Galaţi a atins o cifră de 95 de persoane. Printre cei infectați se numără angajaţi ai companiei şi salariaţi ai subcontractorilor. Conform cifrelor oficiale prezentate de

Leicester și Manchester United se luptă pentru un loc în Champions League Cele două echipe se află la egalitate de puncte, 62 și ocupă locurile 4 și 5 ”Vulpile” au doar 4 victorii în ultimele 15 meciuri De partea cealaltă, Man United

Un bărbat din Anglia a fost șocat să afle că soția sa este însărcinată, deși a folosit prezervativul în timpul actului sexual. Până la urmă, bărbatul a dezlegat misterul: de vină a fost pisica familiei, care s-a jucat cu prezervativele,

Trei români care mergeau în Grecia în vacanţă au ajuns într-un spital din Bulgaria după ce au fost implicaţi într-un accident rutier. Şoferul a continuat să meargă pe autostrada Struma, fără să ştie că aceasta este în construcţie şi

Plenul Senatului a respins, marţi, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmite

Președintele Klaus Iohannis a făcut un apel către autoritățile locale să pregătească proiecte pentru fonduri europene. „De asta m-am bătut acolo, la Bruxelles, pentru bani europeni, nu pentru mine, ci

Meteorologii au emis, miercuri, o nouă avertizare Cod portocaliu de ploi abundente și vijelii valabilă până la ora 16.00 în mai multe localităţi din judeţul Arad. De alerta meteo sunt vizate

Ioan Popa, antreprenorul care a fondat brandul de paste Monte Banato, a investit 5 milioane de euro într-un proiect turistic în comuna Văliug din judeţul Caraş-Severin, sub numele Casa Baraj, scrie revista lunară de lifestyle de lux După Afaceri

Datele Institutului Naţional de Sănătate Publică arată că 43,4% din totalul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus s-au înregistrat, în săptămâna 13-19 iulie, în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Braşov, Galaţi şi Prahova,

Producătorul român de medica­mente Magistra C&C din Constanţa a ajuns la afaceri de 47,4 mil. lei în 2019, în creştere cu 8% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF, pe baza datelor publice de la

Laboratoarele medicale private, o piaţă de 2.100 de centre, sunt în plină dezvoltare în ultimii ani, ajungând să egaleze numărul laboratoarelor publice, din cele mai recente date de la

În ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.112 de noi îmbolnăviri, anunță Grupul de Comunicare Strategică. Au fost efectuate 21.419 de teste, în scădere față de ziua precedentă, când au fost prelucrate aproape 25.000 de teste. Din totalul de