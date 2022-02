Serge Offers devine head of business banking şi deputy CEO al ING Bank, după ce a fost CFO-ul băncii în ultimii trei ani şi jumătate. Serge Offers îl înlocuieşte pe Bogdan Boteanu, care după 24 de ani la ING Bank România a fost promovat în gru 01.02.2022

01.02.2022 Serge Offers devine head of business banking şi deputy CEO al ING Bank, după ce a fost CFO-ul băncii în ultimii trei ani şi jumătate. Serge Offers îl înlocuieşte pe Bogdan Boteanu, care după 24 de ani la ING Bank România a fost promovat în gru Serge Offers, CFO (chief financial officer) al ING Bank România în ultimii trei ani şi jumătate, va prelua rolul de head of business banking şi deputy CEO începând cu 1 februarie, urmând să fie responsabil de dezvoltarea diviziei de Business



Serge Offers devine head of business banking şi deputy CEO al ING Bank, după ce a fost CFO-ul băncii în ultimii trei ani şi jumătate. Serge Offers îl înlocuieşte pe Bogdan Boteanu, care după 24 de ani la ING Bank România a fost promovat în gru

Serge Offers, CFO (chief financial officer) al ING Bank România în ultimii trei ani şi jumătate, va prelua rolul de head of business banking şi deputy CEO începând cu 1 februarie, urmând să fie responsabil de dezvoltarea diviziei de Business Banking, care se adresează antreprenorilor cu afaceri de maxim 100 milioane de euro pe an.

Serge Offers devine head of business banking şi deputy CEO al ING Bank, după ce a fost CFO-ul băncii în ultimii trei ani şi jumătate. Serge Offers îl înlocuieşte pe Bogdan Boteanu, care după 24 de ani la ING Bank România a fost promovat în grupul olandez ING

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că luni, 22 martie, sosește în România o nouă tranșă de vaccin Pfizer BioNTech de 345.150 de doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană,

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit duminică şi a decis, ca începând de luni ora 00.00, să fie prelungite restricţiile în Bucureşti pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, vor merge fizic la ore

Adrian Ursea (53 de ani are) prima serie pozitivă la Nice (3 victorii și un egal), care nu o mai învinsese pe Marseille în campionat din 2016 și care aștepta un 3-0 cu OM din 1973. În februarie, când mai era doar o săptămână de iarnă, Adrian

Huawei Consumer Business Group România, divizia companiei chineze care se ocupă de businessul local de dispozitive mobile, gadget-uri şi alte accesorii, a integrat aplicaţia locală VirtualCards cu Huawei Wallet, funcţionalitate care este

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu (75 de ani), are 7 puncte în fața lui Șahtior, cu doar 7 etape înainte de final. Astăzi, echipa lui „Il Luce” a învins-o pe Rukh Lviv, scor 3-0. Cine și-ar fi imaginat la Kiev că Dinamo ar

Dezvoltatorul imobiliar Iulius Group, deţinut de Iulian Dascălu, a început construcţia primului Family Market, în comuna Miroslava din judeţul Iaşi, o investiţie de 7 milioane de euro într-un proiect care cuprinde 7.700 de metri pătraţi

Jaqueline Cristian (22 de ani) figurează pe poziția 140 în cea mai nouă ierarhie WTA, anunțată luni, 22 martie. La 22 de ani, sportiva din România traversează cea mai bună perioadă a carierei. Parcursul bun de la turneul din Sankt Petersburg,

Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs, astăzi, în nord-estul Japoniei, iar autorităţile au emis o alertă de tsunami pentru prefectura Miyagi. Epicentrul seismului produs în regiune la ora locală 18:09 (09:09 GMT) a fost localizat în largul

O anchetă șocantă a procurorilor și polițiștilor din Argeș arată cum un sat întreg a ignorat coșmarul la care era supusă o fetiță de numai 2 ani, bătută de tatăl vitreg și ignorată de mama ei. Femeia

Bărbat rănit de urs într-o coumnă hargiteană, transportat de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale în urma rănilor lăsate de animalul

Jurnalul continuă seria dedicată Reginei Maria, una dintre cele mai iubite personalități feminine din istoria României. ”Glasul de pe munte. O poveste pentru acei ce înţeleg” este reeditată la aproape 100

Arabia Saudită a prezentat, luni, o nouă iniţiativă pentru pace în Yemen, inclusiv o încetare a focului la nivel naţional şi redeschiderea legîturilor aeriene şi maritime, dar inamicii săi, rebelii Houthi, au afirmat că oferta nu este

Iar e greu de înțeles ce se întâmplă în România. Nu că ar fi fost vreodată ușor, dar de data asta tabloul e suprarealist. Carantina propusă de DSP a căzut la vot în CJSU, deci a fost nevoie de

Bittnet (BNET), grup de companii de IT listat la BVB, vrea să îşi majoreze capitalul social cu aproximativ 17 milioane lei şi să distribuie acţiuni gratuite acţionarilor, decizia urmând să fie discutată în AGA din 27

România a ratat calificarea la Jocurile Olimpice din vară de la Tokyo, deşi a câştigat meciul decisiv cu Muntenegru de la turneul preolimpic de la

Criptomonedele reprezintă riscuri serioase întrucât sunt foarte volatile, motiv pentru care valoarea lor nu pot fi stocată, este avertismentul transmis de preşedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome

Dayro Moreno (35 de ani) s-a transferat în mercato de iarnă 2021 la Club Deportivo Oriente Petrolero, dar fotbalistul columbian a intrat într-un conflict cu suporterii pe 21 martie, după o partidă pierdută în campionatul Boliviei. În iarnă,

Crucea, dar și mormântul unei fetițe de doar 11 luni din Făgăraș, a fost vandalizat după o petrecere în cimitir. Totul s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Când s-au dus să o viziteze familia copilei […] The post Imagini

Experţii din sănătate au o listă de măsuri care ar putea fi luate în Capitală şi care vor fi discutate mâine. Astfel, DSP cere magazinelor să asigure clienţilor patru metri pătraţi de spaţiu în jur, ceea ce înseamnă mai puţini clienţi

Austriecii de la Erste Bank au vândut către Immofinanz, un alt grup austriac, clădirea Bucharest Financial Plaza de pe Calea Victoriei contra sumei de 36 mil. euro, cu 9 milioane de euro mai puţin decât fusese evaluată în 2019 când BCR a anunţat