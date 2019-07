Serena Williams: Simona Halep a jucat incredibil. Trebuie doar să-ţi scoţi pălăria în faţa ei 13.07.2019

13.07.2019 Serena Williams: Simona Halep a jucat incredibil. Trebuie doar să-ţi scoţi pălăria în faţa ei Simona Halep a cucerit, sâmbătă, turneul de la Wimbledon, după ce a trecut în finală de Serena Williams, scor 6-2, 6-2. A fost al doilea titlu de Mare Şlem din cariera lui Halep, iar americanca a avut numai cuvinte de laudă la adresa adversarei



Serena Williams: Simona Halep a jucat incredibil. Trebuie doar să-ţi scoţi pălăria în faţa ei

Simona Halep a cucerit, sâmbătă, turneul de la Wimbledon, după ce a trecut în finală de Serena Williams, scor 6-2, 6-2. A fost al doilea titlu de Mare Şlem din cariera lui Halep, iar americanca a avut numai cuvinte de laudă la adresa adversarei din ultimul act.

Serena Williams: Simona Halep a jucat incredibil. Trebuie doar să-ţi scoţi pălăria în faţa ei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Este "posibilă" o scurtă amânare a Brexit-ului, însă doar dacă parlamentul britanic va aproba acordul ieşirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri preşedintele Consiliului European, Donald Tusk,

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri

Mijlocaşul francez al echipei Manchester United, Paul Pogba, nu exclude o posibilă plecare în viitor la Real Madrid, ''un club de vis'' aşa cum îl numeşte, unde antrenor a revenit conaţionalul său,

Primăria Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, a accesat un proiect european de 22,8 mil. lei (4,8 mil. euro) pentru modernizarea infrastructurii rutiere în municipiu, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară

Sportiva română Julia Sauter a ratat calificarea pentru programul liber la individual feminin, miercuri, la Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Saitama (Japonia), după ce s-a clasat pe locul 29 în programul scurt, cu 53,11 puncte,

Subiecte simulare BAC 2019 || Geografie, Biologie, Anatomie, Chimie, Fizică, Informatică. Joi, 21 martie, elevii de clasa a 12-a susțin proba la alegere a profilului din cadrul simulării 2019 - Bacalaureat. Citește mai

Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va ţine cu compania aeriană, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Răzvan

Guvernul Dăncilă ar putea suferi noi schimbări în condiţiile în care mai mulţi miniştri vor să candideze la alegerile europarlamentare, potrivit unor surse politice. Una dintre plecări este cea a Rovanei Plumb, cea care ar urma să deschidă

Bărbatul care a distrus cu picioarele uşile tranvaiului Armonia, doar pentru că acesta nu s-a deschis când dorea el, a fost reţinut de

Piaţa din faţa Casei de Cultură a municipiului Hunedoara, transformată în centru pietonal, va primi numele unui

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că va lăsa 400 de militari în Siria după înfrângerea grupării extremiste Stat Islamic, despre care a prezis că se va produce până la sfârşitul

Banca centrală a SUA (Federal Reserve-Fed) a decis miercuri să lase neschimbat costul creditului şi totodată oficialii Fed au anunţat că nu intenţionează să adopte noi majorări de dobândă în acest an având

Europarlamentarul PSD Claudiu Ciprian Tănăsescu s-a înscris în Uniunea Naţională pentru Progresul României, informează un comunicat al UNPR, transmis miercuri AGERPRES. Claudiu Ciprian Tănăsescu

România debutează cu Suedia în preliminariile EURO 2020. Suedia - România se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe ProTV. Justin Gafiuc, reporterul special al Gazetei Sporturilor, și

Pentru că avea datorii la jocurile de noroc, un chinez și-a scos la vânzare pe internet copilul de numai trei luni. Citește mai

Sfântul Iacob a trăit în vremea împăratului Constantin al V-lea Copronimul (741 – 773), un inconoclast

Oana Tudose (31 de ani) a plecat din România în urmă cu opt ani, pentru că meseria în care s-a specializat, arhitectură de interior, nu era recunoscută. A urmat un master în cadrul unei academii de artă celebră din oraşul Rotterdam, iar acum

Irina Begu şi Bianca Andreescu trebuiau să se întâlnească în runda inaugurală a turneului de la Miami, meciul fiind programat în această

Franţa şi Germania au pus deoparte diferenţele oficiale şi au reînnoit acordul lor de prietenie prin Tratatul de la Elysee semnat la Aachen. Dar convergenţa lor a venit după mai multe încercări eşuate şi după semnarea unui acord

Grupul american Berkshire Hathaway, deţinut de miliardarul Warren Buffett, şi-a exprimat intenţia de a intra pe piaţa locală de asigurări, iar primele discuţii cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au avut loc deja, potrivit unor surse