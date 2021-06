SEPSI. Imagini din cantonamentul celor de la Sepsi din Austria 27.06.2021

27.06.2021 SEPSI. Imagini din cantonamentul celor de la Sepsi din Austria La Sepsi, fiecare antrenament de dimineață e urmat de un scurt „popas” la un râu, în apropierea terenului de antrenament. Acolo, jucătorii petrec 10-15 minute, își refac musculatura în apa



La Sepsi, fiecare antrenament de dimineață e urmat de un scurt „popas” la un râu, în apropierea terenului de antrenament. Acolo, jucătorii petrec 10-15 minute, își refac musculatura în apa rece

