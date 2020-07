SEPSI - FCSB, finala Cupei României, liveTEXT de la 20:00 Echipele probabile + cote » Cine ia primul trofeu, Sepsi sau Toni Petrea? 22.07.2020

22.07.2020 SEPSI - FCSB, finala Cupei României, liveTEXT de la 20:00 Echipele probabile + cote » Cine ia primul trofeu, Sepsi sau Toni Petrea? Sepsi - FCSB, finala Cupei României, se dispută azi, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus.



Stiri pe aceeasi tema:

Capturarea petrolierului iranian de către Marea Britanie „a creat un precedent periculos şi trebuie să se încheie acum”, a afirmat ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, pe Twitter, relatează

Trei mineri au murit, luni, în urma unui cutremur de mică intensitate produs la o exploatare minieră din sudul Poloniei. Incidentul a avut loc la mina Staszic, situată în apropierea orăşelului Katowice, relatează agenţia Reuters. Nouă mineri se

Liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, principala favorită, a fost eliminată surprinzător, luni, în optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a pierdut în trei seturi,

Rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 67,2% în sesiunea iulie 2019 (înainte de contestaţii), procent care îi include şi pe absolvenţii de liceu din generaţiile anterioare. Procentul este similar cu cel înregistrat în ultimii

Sediul Facebook din California, Statele Unite, ar fi fost ținta unui atac cu gaz sarin, potrivit presei americane.Substanța a fost detectată la un pachet, care a ajuns la sediul Menlo Park prin serviciul de mesagerie. Clădirea a fost evacuată, după

Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) a învins-o pe americanca Cori Gauff (313 WTA, 15 ani) cu scorul 6-3 6-3 și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon. Halep, 27 de ani, cap de serie

Simona Halep (7 WTA) şi-a egalat cel mai bun rezultat la Wimbledon, atingerea semifinalelor, şi inclusiv ea simte că un triumf uriaş pe iarbă e tot mai

Un tânăr în vârstă de 32 ani a murit , marţi seara, 2 iulie, după ce a izbit un parapet de pe marginea DN 17, în Pasul Tihuţa. Poliţiştii cercetează împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. La locul accidentului a intervenit

Folosită din cele mai vechi timpuri, sarea ne poate ajuta să ieşim din cele ami încurcate situaţiie. Aceasta ne poate ajuta să testăm prospeţimea unui ou, să redăm culoarea hainelor şi chiar să prevenim

Conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a blocat în mod nejustificat evoluţia unor proiecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă, care a amintit că a cerut

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Fondul Proprietatea (simbol bursier FP), emitent cu expunere la companii de importanţă strategică pentru economia românească, precum Hidroelectrica, Petrom, Nuclearelectrica, a primit aprobarea de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Un accident deosebit de grav s-a petrecut noaptea trecută, în jurul orei 23.30, în Satu Mare. Un autobuz care era plin cu muncitori venea dinspre Parcul Industrial Sud și a vrut să urce pe drumul principal, a informat presasm.ro. Șoferul, neatent,

Încă un transport ilegal de porcine a fost confiscat în judeţul Ialomiţa, după ce proprietarul animalelor nu a putut prezenta documente justificate de provenineţă şi nici documente

Horoscop 10 iulie Berbec Sunteți mai emotiv decât în mod normal, iar acest lucru vă afectează judecata la locul de muncă. Empatizați cu toți cei din jur, însă uitați să vă gândiți la lucrurile pe

Familia lui Radu Mazăre s-a prezentat la Penitenciarul Rahova, pentru a lua parte la cununia civilă a fostului edil și a iubitei sale, Roxana Mihalache. La ceremonie participă și mama, fratele și fiul lui Radu Mazăre. „(n.red. – Sunt)

Două senatoare USR, Florina Presadă şi Silvia Dinică, îi transmit ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, o scrisoare deschisă în care arată că aşa-numitul fenomen "Brăila", prin care nu este

Indicele principal BET al Bursei de la Bucureşti a închis şedinţa de tranzacţionare de miercuri în scădere cu 0,24%, la 8.887,39 de puncte, dinamica fiind determinată în principal de acţiunile OMV Petrom, care au scăzut cu 2,28%, şi de cele

Poliţiştii locali din sectorul 1 al Capitalei au început montarea de camere video, în zonele vulnerabile, pentru a descuraja depozitarea nelegală a deşeurilor, informează Primăria sectorului 1,

Jandarmeria Română i-a avertizat într-un mod inedit pe cei care merg la Neversea să nu se gândească să consume substanțe interzise pe durata festivalului. Silva, un câine în vârstă de şapte ani specializat în detectarea drogurilor le-a