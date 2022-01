Sepsi - CSU Craiova deschide etapa » Echipele probabile + cote la pariuri 28.01.2022

28.01.2022 Sepsi - CSU Craiova deschide etapa » Echipele probabile + cote la pariuri Sepsi și CSU Craiova se întâlnesc azi, de la 20:00, în primul meci al rundei #23 din Liga 1. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 Sepsi - CSU



Sepsi - CSU Craiova deschide etapa » Echipele probabile + cote la pariuri

Sepsi și CSU Craiova se întâlnesc azi, de la 20:00, în primul meci al rundei #23 din Liga 1. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 Sepsi - CSU Craiova » liveTEXT de la 20:00 Live + Statistici Sepsi - CSU Craiova » Echipele probabile Sepsi: 33. Niczuly - 88. Dimitrov, 92. Ninaj, 3. B. Mitrea, 27. R. Ispas - 14. Eder, 17. Fofana, 10. Achahbar - 77. Aganovic, 42. Luckassen, 11. M. ...

Sepsi - CSU Craiova deschide etapa » Echipele probabile + cote la pariuri

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Chelsea și Atletico Madrid se vor înfrunta astăzi, de la ora 22:00, în manșa retur a optimilor de finală din UEFA Champions League. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

Oamenii de știință au căzut de acord că pe planeta Marte se aflau râuri, lacuri, mări și oceane în urmă cu miliarde de ani. Însă acum cercetările de îndreaptă spre găsirea explicației

Deputatul PNL Gigel Știrbu îl acuză pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, că nu este preocupat de sistemul sanitar, ci doar „imaginea și postările de pe rețelele social-media”, asta după

Judecătoria Sectorului 2 a respins, miercuri, acțiunea Societății Române de Televiziune (SRTV), care a dat în judecată Libertatea, după o serie de articole în care ziarul a dezvăluit sumele cheltuite de instituție pentru Eurovision. Decizia

Joi, 18 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 martie, Loteria Română a acordat peste 28.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,29 milioane

Istvan Kovacs, 36 de ani, a condus miercuri al 6-lea său meci din Champions League. ”La penalty, avem încredere în el”, a scris Gazzetta dello Sport După Ovidiu Hațegan (al 4-lea oficial miercuri seară), Istvan Kovacs începe să se impună și

Ministrul Economiei şi Turismului, Claudiu Năsui, a declarat, joi, că este de dorit ca sezonul turistic din România să se deschidă la 1 mai, dar că acest lucru depinde de evoluţia epidemiologică, ţara noastră aflându-se în valul trei al

Au fost percheziții de amploare la un grup infracțional specializat în fraude informatice. Printre cei implicați se numără și un cunoscut patron de cluburi din Capitală, actuala, dar și fosta iubită. Toți sunt bănuiți că ar fi postat pe

Planează multe semne de întrebare asupra morții faimosului chef Adrian Pop, care s-a stins fulgerător după o petrecere organizată la un local din Cluj. Familia lui a hotărât să angajeze un expert medico-legal care să […] The post

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a susţinut joi o conferinţă de presă, după o întâlnire cu reprezentanţi din industria agro-alimentară. Ciolacu a anunţat depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, timp în

Înalta Curte de Casație și Justiție a retrimis la Curtea de Apel Timișoara dosarul privind palmaresul Universității Craiova. CONTEXT: În 2018, clubul de Liga 1 al orașului Craiova a cerut în instanță, printre altele, recunoașterea

Gigantul Telekom România, care traversează deja una dintre cele mai complicate perioade din existenţa sa – aflându-se în plin proces de autorizare la Bruxelles a vânzării diviziei fixe către Orange şi, concomitent, de spargere în două a

Facebook are în vedere lansarea unei versiuni a popularei sale platforme de socializare foto, Instagram, pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, informează The Guardian. BuzzFeed News a raportat pentru prima dată că Facebook a anunțat într-o postare

Chiar în centrul Capitalei, pe Bulevardul Lascăr Catargiu, casa compozitorului român Dinu Lipatti s-a transformat, în ultimii ani, într-un centru cultural care atrage deja zeci de mii de admiratori. Clădirea nu

Cifra de afaceri a companiei CER Cleaning Equipment, cea care operează fabrica din Curtea de Arges a gru­pu­lui german Kärcher, a cres­­cut cu 30% anul tre­cut faţă de 2019, ajun­gând la puţin peste 380 de milioa­ne de lei, potrivit

Progresul nu este un fenomen stabil şi nici sigur. Iar istoria, care are multe lucruri de spus, sau multe de ascuns, în funcţie de naratorul care încearcă reconstrucţia acesteia, este grăitoare în această

Turcia s-a retras din primul instrument obligatoriu din lume pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, potrivit unui decret prezidenţial publicat vineri care a atras imediat criticile principalului partid de opoziţie, notează

A fost pusă la zid de multe ori, acuzată fiind că, de fapt, nu a slăbit ci își editează fotografiile! Oana Roman avea să facă, însă, proba că tot ce apare pe rețelele de socializare […] The post Adevărul despre cura de slăbire a

Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore? Grupul de Comunicare Strategică va face anunțul în jurul orei 13:00. De asemenea, vor fi informații privind bilanțul pandemiei de COVID-19. UPDATE […] The

Cele peste 4.200 de doze de vaccin AstraZeneca din lotul ABV 2856 carantinat temporar vor fi folosite pentru vaccinare, a anunțat, vineri, Comitetul de coordonare a vaccinării. „În urma ședinței