Semnul Apocalipsei? VULPILE ZBURĂTOARE au căzut din cer. Imaginile din Australia sunt la BREAKING NEWS 08.01.2018

08.01.2018 Semnul Apocalipsei? VULPILE ZBURĂTOARE au căzut din cer. Imaginile din Australia sunt la BREAKING NEWS Câteva mii de lilieci de fructe, cunoscuți și drept „vulpi zburătoare”, au murit într-un stat din Australia. Evenimentul i-a îngrijorat pe activiștii pentru protecția animalelor. Ei trebuie să se lupte pentru a salva viața singurelor



Semnul Apocalipsei? VULPILE ZBURĂTOARE au căzut din cer. Imaginile din Australia sunt la BREAKING NEWS

Câteva mii de lilieci de fructe, cunoscuți și drept „vulpi zburătoare”, au murit într-un stat din Australia. Evenimentul i-a îngrijorat pe activiștii pentru protecția animalelor. Ei trebuie să se lupte pentru a salva viața singurelor mamifere zburătoare care au fost afectate de valul de căldură ce a lovit coasta estică a Australiei.

Semnul Apocalipsei? VULPILE ZBURĂTOARE au căzut din cer. Imaginile din Australia sunt la BREAKING NEWS

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Bayern Munchen se distanțează în fruntea clasamentului din Bundesliga, după victoria la limită, scor 1-0, pe terenul lui Frankfurt. Alexandru Maxim a dat o pasă de gol în egalul lui Mainz, 2-2, pe terenul vicecampioanei Leipzig,

Nicolae Dică a susținut astăzi o conferință de presă în care a vorbit despre lotul pe care-l are la dispoziție. Tehnicianul spune că nu mai are nevoie de multe transferuri în această iarnă. "Noi avem un lot numeros şi valoros şi

Naționala de handbal feminin a României a ajuns astăzi la Leipzig, unde urmează să joace luni, 11 decembrie, de la ora 18:30, în optimile de finală ale Campionatului Mondial, împotriva Cehiei. Partida poate fi urmărită în

Codin Maticiuc, odinioară un playboy, este în prezent un om cu suflet mare, implicat într-o serie de acte caritabile despre care însă nu prea vorbeşte în presă pentru a nu fi judecat că face asta pentru imagine. După 13 ani de la deschiderea

Ministerul Public susţine că independenţa financiară este o componentă esenţială a independenţei Justiţiei, care nu trebuie să aibă niciun fel de dependenţă faţă de o altă putere a statului şi că ideea preluării gestionării bugetului

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, nu e sigur că va lua titlul, deși echipa sa e prima calificată în play-off. "Obiectivul meu era să ajungem în play-off. Victoria de azi mă bucură foarte mult pentru că era ultimul meci pe teren

Italia, etapa a 16-a. Derby-ul Juventus – Inter, duelul locurilor 1 și 3. SÂMBĂTĂ 19:00 Cagliari – Sampdoria 2-2 VIDEO 21:45 Juventus – Inter 0-0 DUMINICĂ 13:30 ChievoVerona – Roma 16:00 SPAL 2013 – Hellas Verona

Aceasta a petrecut aproape o zi la un magazin care a anuntat

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Fiecare femeie are punctele ei forte, pe care ar trebui sa puna accentul atunci cand vor sa cucereasca. Iata care sunt punctele forte ale femeilor, in functie de zodie. Citește mai

Simona Halep, numărul 1 în clasamentul mondial, a fost desemnată, sâmbătă seara, cea mai bună jucătoare de tenis din România în 2017, în cadrul galei anuale organizate de Federația

Atacantul Barcelonei Gerard Deulofeu ar putea reveni în această iarnă în Serie A. Potrivit publicației Calciomercato, Deulofeu este dorit de Napoli. Formația antrenată de Maurizio Sarri consideră că internaționalul spaniol ar putea fi

Multă lume apelează la cumpărăturile online, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă. Pentru a achiziţiona produse în siguranţă şi pentru a evita să fiţi victimele unor fraude prin cardul bancar, trebuie să urmaţi câteva sfaturi

La 24 de ore după ce patronul FCSB i-a transmis să nu vorbească despre vicecampioana României, Şumi l-a tachinat, din nou, pe latifundiarul din

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

În tot mai multe localităţi din ţară, iarna pare a-şi fi intrat în drepturi. 7 localităţi din Defileul Topliţa-Deda au făcut deja cunoştinţă cu zăada şi viscolul, dar şi cu problemele inerente începutului de sezon rece. Ca urmare a

Sudul Olteniei, al Munteniei şi al Dobrogei va fi spulberat de vânt puternic duminică, 10 decembrie, rafalele ajungând la 70 km/h. Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vreme rea pentru majoritatea judeţelor ţării,

A început perioada sejururilor de iarnă în străinătate. Cum tot mai mulţi români cumpără de bilete de avion ori de cazare în vacanţă de pe internet, poliţiştii vin cu recomandări de care ar trebui să ţinem cont cu

Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei anunţă că traficul rutier din zona Palatului Regal a fost deviat pe Calea Victoriei între străzile Rosetti şi Dem I. Dobrescu, restricţiile fiind valabile aproximativ două ore, având în vedere

Cu un singur egal în nouă dueluri cu steliștii, Costel Enache și ai săi le-au pus gând rău roș-albaștrilor. Costel Enache e cu Botoșaniul pe loc de play-off și vrea să-și consolideze poziția după partida de astă seară.