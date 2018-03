Semnale de la primele stele din Univers! 18.03.2018

18.03.2018 Semnale de la primele stele din Univers! Cand s-au nascut primele stele in Univers? Se pare ca la scurta vreme dupa Big Bang, dupa o perioada in care intunericul a dominat Universul timpuriu, au luat nastere primele stele. Semnale ale acestora au fost capturate de catre un telescop situat in



Semnale de la primele stele din Univers!

Cand s-au nascut primele stele in Univers? Se pare ca la scurta vreme dupa Big Bang, dupa o perioada in care intunericul a dominat Universul timpuriu, au luat nastere primele stele. Semnale ale acestora au fost capturate de catre un telescop situat in Australia. Masuratorile efectuate ar putea contibui si la elucidarea misterului materiei intunecate.

Semnale de la primele stele din Univers!

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat a fost împuşcat la Conacu, un sat din judeţul Constanţa. Oile pe care le păştea au pătruns pe un teren particular, iar proprietarul s-a certat cu ciobanii şi a scos pistolul cu

Regizorul şi producătorul Idrissa Ouédraogo a murit duminică la Ouagadougou la vârsta de 64 de ani, a anunţat Uniunea naţională a cineaştilor din Burkina Faso

Dinamo și FCSB se întâlnesc în această seară, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 25 a Ligii 1. ECHIPELE DE START Dinamo: Penedo - Romera, Maric,

Martin Fourcade a câștigat la fotofiniș cursa de 15 kilometri mass start. O legendă este în curs de consolidare. Francezul a început Olimpiada din Coreea de Sud cu capul plecat, apoi a recuperat spectaculos, cu două medalii de aur.

Ziua de ieri de la PyeongChang a fost marcată de știrea că un sportiv rus a fost depistat pozitiv la Meldonium. Oficialii ruși au confirmat, dar nu au vrut să dea niciun nume, spunând că o vor face după ce vor veni și rezultatele probei B.

Vlad Morar e într-o formă excelentă la Panetolikos, în Grecia, unde marchează pe bandă rulantă. Atacantul a ajuns la 7 reușite în acest sezon. Vârful în vârstă de 24 de ani a marcat cele două goluri ale echipei

AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminică, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44).

Denunţând comisiile, anchetele şi 'ura între partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei în alegeri, preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-o serie de postări pe Twitter, că

Imagini tulburătoare! Un tânăr din Târgu Jiu și-a înjunghiat un prieten și l-a filmat apoi în timp ce zăcea pe podea. Citește mai

Duminică a avut loc un atac armat la o biserică din Dagestan, în sudul Rusiei, informează Realitatea TV. Citește mai

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 19 februarie 2018. Citește mai

Un oraş din Rusia se laudă cu o atracţie turistică mai puţin obişnuită. Citește mai

Două distrugătoare ale marinei militare americane, înarmate până în dinţi, se află în Marea Neagră pentru a consolida prezenţa SUA în această regiune şi pentru a-şi linişti aliaţii.

Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminică seară, la Londra, la cea de-a

Selecționerul Cosmin Contra a vorbit despre revenirea lui Dan Nistor de la CFR Cluj la Dinamo. Mijlocașul a plecat de la "câini" în perioada în care "Guriță" era antrenor în Ștefan cel Mare. "Fiecare antrenor își face

Români în concurs pe 19 februarie Bob – finală (doi masculin, coborâri 3/ 4; 13.15, TVR 3, TVR HD, Eurosport 1);/ Mihai Tentea, Ciprian Daroczi. Români în concurs pe 18 februarie Schi alpin – finală (slalom uriaș, masculin: 6.45, TVR

A construit și a amenajat case care ar putea concura cu cele ale vedetelor de la Hollywood. Cunoscutul om de afaceri Nicușor Stan a investit 12 milioane de euro într-un complex rezidențial cu facilități de top. Acesta ne-a invitat în cele două

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, numărul 21 mondial, a câştigat turneul WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173. Citește mai

Jandarmii montani din Sinaia intervin, duminică seara, pentru salvarea a trei schiori care au coborât pe un traseu nemarcat şi au rămas blocaţi în Munţii Bucegi, din cauza zăpezii mari şi a ceţii. Citește mai

Horoscop La începutul civilizaţiei, în Sumer, astrologia a fost prima religie şi cea mai avansată ştiinţă. Orice ştiinţă-religie exprimă un adevăr. Adevărul Astrologiei tradiţionale este că Pământul, orice se găseşte pe această