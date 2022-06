Semnal de alarmă tras de Energoatom. Rusia a lansat o rachetă în apropierea centralei nucleare 06.06.2022

06.06.2022 Semnal de alarmă tras de Energoatom. Rusia a lansat o rachetă în apropierea centralei nucleare O rachetă rusească ce avea ca țintă capitala Ucrainei a trecut foarte aproape de centrala nucleară Energoatom, localizată în sudul țării. Distanța dintre racheta de croazieră și centrală a fost doar de 300 de metri. […] The post



Semnal de alarmă tras de Energoatom. Rusia a lansat o rachetă în apropierea centralei nucleare

O rachetă rusească ce avea ca țintă capitala Ucrainei a trecut foarte aproape de centrala nucleară Energoatom, localizată în sudul țării. Distanța dintre racheta de croazieră și centrală a fost doar de 300 de metri. […] The post Semnal de alarmă tras de Energoatom. Rusia a lansat o rachetă în apropierea centralei nucleare appeared first on Cancan.

Semnal de alarmă tras de Energoatom. Rusia a lansat o rachetă în apropierea centralei nucleare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aflat zilele acestea în România, actorul american Jean-Claude Van Damme a fost filmat într-o maşină, alături de mai mulţi clujeni, distrându-se pe muzica manelistului Tzancă Uraganu. Clipul a ajuns viral pe

Preşedintele Klaus Iohannis îl va decora, joi, pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, într-o ceremonie care va avea loc la Palatul

Industria hotelieră din România, cu o valoare de peste 570 mil. euro, se situează pe al 17-lea loc în Europa, conform unui studiu IbisWorld. Sectorul hotelier local a fost puternic afectat de efectele

Data de 2 august 2021 este ultima zi pentru depunerea cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II din 2021, a transmis, vineri, Agenţia de

Damen a anunţat restructurarea a 228 de posturi de la Şantierul Naval Mangalia, precizând că angajaţii disponibilizaţi vor primi până la nouă salarii

Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo 2022 au început, deși Ceremonia de Deschidere are loc vineri, 23 iulie, de la ora 14:00 (ora 20:00 în Japonia). Cel mai mare eveniment sportiv al lumii, Olimpiada de vară, se va desfășura până pe data de 8

Topul celor mai bune 10 licee din țară, după media de intrare la repartizarea computerizată la liceu, este deschis de Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din București, cu ultima medie de admitere 9,84 pentru cei 26 de elevi de la clasa

Trupa lui Șumudică vine la Clinceni pentru partida din etapa a

Duminică, 25 iulie, cu începere de la ora 18:15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: La tragerile loto de joi, 22 iulie, Loteria Romana a

Novak Djokovic (1 ATP) nu a avut emoții în primul tur de la Jocurile Olimpice, în fața bolivianului Hugo Dellien (139 ATP), pe care l-a învins cu 6-2, 6-2. După meci, adversarul a avut o rugăminte inedită. În turul secund, Djokovic are un

Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul zilei de 25 iulie 2021. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 109 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus în România. Coronavirus România, 25 iulie 2021 […] The post

Co-preşedintele USR-PLUS Dan Barna susţine că va pleca acasă dacă colegii săi îi vor spune asta prin vot la alegerile din luna septembrie, explicând că acest lucru nu înseamnă că îşi va da demisia din partid, ci că îl va susţine pe

Un bărbat din Arad s-a prezentat sâmbătă în stare gravă la spital, fiind diagnosticat cu botulism, apoi şi soţia acestuia a primit acelaşi diagnostic. Medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad au reuşit să găsească serul necesar în

CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT […] The post Cea mai mare ”bunăciune” de pe

Guvernul Ungariei a decis să facă obligatorie vaccinarea anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban pentru postul de radio public, relatează

Un accident a avut loc duminică pe Dunăre, în zona portului Corabia. O ambarcaţiune în care se aflau nouă persoane s-a răsturnat, iar un tânăr de 21 de ani nu a mai ieșit la suprafață, scrie News.ro. Opt persoane din cele aflate în barcă au

America intră într-o nouă eră confruntându-se după prima dată, după mai bine de un deceniu, cu o creştere majoră a inflaţiei. Creşterea preţurilor a fost în iunie 2021 peste toate aşteptările: faţă

Moment amuzant la cursa feminină de ciclism de şosea, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Olandeza Annemiek van Vleuten a trecut linia de sosire cu braţele în aer, celebrând succesul, fără să știe că austriaca Anna Keisenhofer trecuse linia cu

Traficul rutier este blocat temporar pe breteaua de acces a Autostrăzii Soarelui, la kilometrul 105, din cauz aunor manevre pentru extragerea unui ansamblul auto din

Fiecare al zecelea om se culcă seara flămând, iar pandemia agravează foametea globală. Circa 811 milioane de oameni din lume au suferit de foamete anul trecut, în timp ce 3 miliarde nu își permit să aibă