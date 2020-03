Şeful Gărzii de Mediu Bucureşti, demis după poluarea record din Bucureşti 04.03.2020

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a cerut demisia lui Viorel Glăman, șeful Gărzii de Mediu București, după prestaţia publică a acestuia şi poluarea record înregistrată în Capitală, scrie Digi24. Șeful Gărzii de Mediu Bucureşti, Viorel



Şeful Gărzii de Mediu Bucureşti, demis după poluarea record din Bucureşti

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a cerut demisia lui Viorel Glăman, șeful Gărzii de Mediu București, după prestaţia publică a acestuia şi poluarea record înregistrată în Capitală, scrie Digi24. Șeful Gărzii de Mediu Bucureşti, Viorel Glăman, va fi demis. Șefa Gărzii Naționale de Mediu, Marioara Gătej, a declarat pentru HotNews.ro că acesta va fi multat pe […]

Şeful Gărzii de Mediu Bucureşti, demis după poluarea record din Bucureşti

