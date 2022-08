Şeful ANAF, după ce lui Şoşoacă i s-a pus poprire pe conturi: Are un comportament de rău platnic. Inventează duşmani şi scenarii fanteziste 08.08.2022

Şeful ANAF, Lucian Heiuş, a afirmat, referindu-se la datoriile pe care senatoarea Diana Şoşoacă le are la bugetul de stat, că aceasta are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic,că inventează duşmani şi lansează scenarii fanteziste că cineva are ceva cu dumneaei. Heiuş a precizat că în cazul lui Şoşoacă a început executarea silită prin poprirea conturilor bancare.

