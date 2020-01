Secom se apropie de pragul de 20 mil. euro afaceri din distribuţia şi retailul de suplimente alimentare. Lucia Costea, CEO: În 2020, ne aşteptăm la o creştere de două cifre, concomitent cu îmbunătăţirea ratei profitabilităţii companiei 18.01.2020

Secom, business controlat de antreprenorii Lucia şi Andrei Costea, specializat în importul şi distribuţia de suplimente alimentare, cu reţeaua proprie de 14 magazine, a înregistrat în primele zece luni din 2019 afaceri de 19 mil. euro, în creştere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit informaţiilor companiei.

