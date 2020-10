Secetă extremă în Dobrogea. Ce spun fermierii 15.10.2020

Agricultorii din Constanța se află într-o situație fără precedent, din cauza secetei extreme. Aceștia au explicat că ministerul nu i-a ajutat. Deși Ministerul Agriculturii le-a promis agricultporilor din Dobrogea, ajutor cu seceta, până acum



Agricultorii din Constanța se află într-o situație fără precedent, din cauza secetei extreme. Aceștia au explicat că ministerul nu i-a ajutat. Deși Ministerul Agriculturii le-a promis agricultporilor din Dobrogea, ajutor cu seceta, până acum le-a […]

Un elefant din India, botezat „Laden”, după Osama bin Laden, fostul lider al Al-Qaeda, a făcut prăpăd marți seară într-un sat din India. Incidentul a avut loc în statul Assam. Conform localnicilor, elefantul „Laden” a mai făcut ravagii

Patronul unei firme din Argeș, victima unei înșelăciuni, oferă o recompensă de 50.000 de euro celor care îl ajută să dea de urma unui TIR încărcat cu televizioare, care a dispărut. Polițiștii fac, în acest caz, cercetări pentru

Formaţia CFR Cluj a învins pe teren propriu, sâmbătă seară, 3-0, echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii

Deficitul fiscal înregistrat în primele 9 luni din acest an este aproape de 27 miliarde de lei, cel mai mare nivel din ultimii 30 de ani, precizează economistul Iancu

Un vald de aer tropical intră în România, iar vremea devine desosebit de caldă pentru această perioadă, anunță meteorologii. Asta se întâmplă după frontul de aer polar care ne-a vizitat zilele trecute.

Dana Budeanu a anunțat că revine la PRO TV cu rubrica Verdict, din 11 noiembrie. Citește mai

Dida Drăgan (73 de ani) a transmis un mesaj după ce a aflat că artistul Leo Iorga a murit. Cunoscutul rocker se lupta de 8 ani cu cancerul. „Drum lin în lumină, dragule Leo! Să te odihnească Dumnezeu în pace, Cerul îți va fi casă! Câtă

Flamura Bucureşti (FLAU), care se ocupă cu lucrări de construcţii a clădirilor, a trecut pe profit de 39.222 lei în T3/2019, faţă de pierderea de 36.135 lei din perioada similară din 2018, la afaceri de 1,17 mil. lei, minus 2,2%, potrivit

Horoscop 3 noiembrie 2019. Balanțele au parte de bucurii, iar Racii prind curajul să recunoască adevăruri dureroase. Citește horoscop azi, 3 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 3 noiembrie 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te invită la

Mihai Tudose nesocotește linia de partid impusă de Victor Ponta și cere ca Pro România să voteze învestirea Guvernului PNL, luni, în Parlament. Citește mai

Diseară, de la 20:00 pe Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vor împărți ultimele cuțite din sezonul şapte, iar ediția va continua cu prima probă dintr-o etapă

Antonio Tajani îi invită pe românii din Italia să-l voteze pe președintele Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Citește mai

România poate deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, iar investitorii au semnale pozitive din partea autorităţilor române începând cu luna septembrie, când au fost demarate

Rafael Nadal (33 de ani) este, începând de azi, noul lider din clasamentul ATP. Ibericul l-a detronat pe Novak Djokovic, sârbul fiind acum pe locul secund, în ciuda triumfului de ieri la Paris. Nadal, care e incert pentru Turneul Campionilor din

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, după ce Cabinetul său a primit votul de învestitură în Parlament, că Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european după consultarea preşedintelui şi va solicita audierea candidatului

Românca Simona Halep va încheia sezonul pe locul 4 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), după ce a urcat o poziţie în urma participării la Turneul Campioanelor. Halep

Microsoft Japonia a testat săptămâna de lucru de patru zile şi a găsit că experimentul este extrem de benefic din punctul de vedere al productivităţii angajaţilor, scrie

Cum se transmite hepatita. După cum se știe există 5 tipuri de virusuri hepatice: A, B, C, D și E. Toate afectează ficatul, dar se transmit pe căi diferite. Iată cum se transmite hepatita și cum o poți evita. Hepatitele acute virale sunt

Fază controversată în Craiova - Dinamo încă din minutul 11, când golul lui Robert Moldoveanu (20 de ani, atacant) a fost anulat pe motiv de ofsaid. Craiova - Dinamo e liveTEXT AICI! Moldoveanu a reușit să-l învingă cu o lovitură de cap pe

Un Lamborghini Miura P400 S, abandonat de ani de zile într-un hambar, a fost vândut la o licitație din Londra cu 1,6 milioane de dolari, informează businessinsider.com. Acest model este considerat prima supermașină modernă, datorită vitezei și