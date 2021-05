Sean Norvis se simte împlinit: “Nu-mi doresc decât ce am!” 14.05.2021

14.05.2021 Sean Norvis se simte împlinit: “Nu-mi doresc decât ce am!” Artist, DJ, producător, remixer și fondator al casei de discuri Norvis Music, Sean Norvis scoate, chiar de ziua lui, un nou album. Al treilea al artistului care spune, între altele, că și-ar dori și o […] The post Sean Norvis se simte



Sean Norvis se simte împlinit: “Nu-mi doresc decât ce am!”

Artist, DJ, producător, remixer și fondator al casei de discuri Norvis Music, Sean Norvis scoate, chiar de ziua lui, un nou album. Al treilea al artistului care spune, între altele, că și-ar dori și o […] The post Sean Norvis se simte împlinit: “Nu-mi doresc decât ce am!” appeared first on Cancan.

Sean Norvis se simte împlinit: “Nu-mi doresc decât ce am!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Luptătorul de MMA, Conor Mc Gregor şi-a anunţat, duminică, retragerea din sportul de contact pe social-media. McGregor a precizat prin intermediul unei postări pe Twitter că nu va mai lupta. „Salut

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a început luna mai în scădere puternică, iar vineri a staţionat la 2,25%, fiind sub nivelul IRCC, de

În ultimele 24 de ore, poliţiştii mehedinţeni au verificat peste 1.100 de persoane cu privire la respectarea măsurilor şi interdicţiilor impuse în această

La Cariera II Tismana, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a avut loc aseară un grav accident de muncă. Un angajat a decedat după ce a fost prins între covorul benzii de cauciuc

Melero Marin a apărut ca negociator, dar în spatele lui se află un alt spaniol, Pablo Cortacero, un afacerist din imobiliare interesat s-o cumpere pe Dinamo printr-o societate înregistrată în Luxemburg. Prunea, Contra și alți români care îl

Al doilea eșalon din Spania confirmă faptul că diviziile secunde reprezintă un adevărat purgatoriu pentru jucători sau antrenori. Segunda Division este și în acest an un campionat care sigur ne va ține cu sufletul la gură până-n ultimele

Lumea pare că începe să se relaxeze după ce a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Numărul de noi cazuri de COVID-19 a început scadă, iar ca urmare majoritatea țărilor au recurs la măsuri de relaxare, oamenii întorcându-se la

One fusion+ are un ansamblu de patru camere, cu un senzor principal de 64 MP, dotat cu tehnologie Quad Pixel şi Night

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, marţi, la RFI, că sunt şanse reduse ca pensiile să fie majorate cu 40% în septembrie. Cu toate acestea, el precizază că, la nivelul Guvernului, sunt analizate mai multe scenarii pentru

Din 1992 Mazda a reciclat aproximativ 1.280.000 de spoilere doar din Japonia, o cantitate care ar umple o sală de concerte de trei ori sau care dacă ar fi puse cap la cap s-ar întinde de la Londra

Proiectul căii ferate care va lega aeroportul Otopeni și Gara de Nord prinde contur de la săptămână la săptămână. Pagina de Facebook „CFR Infrastructură” a publicat astăzi noi imagini cu stadiul lucrărilor. Stația feroviară de la

Alexandru Bălan, supranumit Colo, a fost audiat aseară în jurul orei 21:00, la Secția 9 de Poliție, apoi reținut. Tânărul care a instigat comunitatea de aproape un million de fani, printre care cei mai mulți copii, la comportamente brutale și

„Ce a fost mai greu, din punctul de vedere al capacităţii pieţei de a judeca în propriul fel riscurile legate de pandemie, cred că pare să fi trecut“, spune Mihai Nichişoiu, business stra­tegist la Tradeville, în emisiunea ZF Deschi­derea

Retailerul german Kaufland a dublat bugetul de investiţii pentru 2020 la 300 mil. euro, având în plan totodată să deschidă de două ori mai multe magazine ca anul trecut, a spus Marco Hoessl, CEO-ul Kaufland

Tânăra mamă în vârstă de 24 ani, care cu aproape o săptămână în urmă şi-a ucis copila de două luni pentru că micuţa nu se oprea din plâns, vrea să iasă din arest. Membrii comunităţii nici acum nu-şi explică gestul

Un buzoian care şi-a parcat maşina în faţa unui service de pe raza comunei Mărăcineni s-a ales cu o pagubă de peste 1.000 de lei, în numai câteva minute cât a fost plecat de lângă ea. Cazul a fost rezolvat după cinci zile de la

Valoarea de piață a celor mai mari 100 de companii listate la nivel global a scăzut cu 15%, însemnând 3.900 de miliarde de dolari, în primul trimestru al anului, ca urmare a pandemiei COVID-19, după un avans de

Jurnalistul Decebal Rădulescu a lansat o nouă ipoteză în privința magazionerului de la Dinamo infectat cu COVID-19. Pacientul a fost izolat și o să i se facă un nou test. Direcția de Sănătate Publică va efectua o anchetă epidemiologică

Deputatul liberal Pavel Popescu a organizat o dezbatere despre tehnologie la care au participat numeroşi specialişti din Statele Unite al Americii, inclusiv oameni din Administraţia

Parlamentul se va reuni, pe 17 iunie, pentru a se aproba numiri în mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ şi Curtea de Conturi, instituţii subordonate forului legislativ. În urma negocierilor, PSD îl va propune pe Nicu Marcu