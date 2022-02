Se ştie câştigătorul Survivor România de la Pro TV? Vladimir Drăghia a făcut anunţul care a surprins pe toată lumea 19.02.2022

19.02.2022 Se ştie câştigătorul Survivor România de la Pro TV? Vladimir Drăghia a făcut anunţul care a surprins pe toată lumea Vladimir Drăghia a spus public cine crede că va fi câștigătorul Survivor România.Acesta este un fost castigator al show-ului de luptă. „Pe când făceam sincron cu Ștefan Floroaica pe traseele din Dominicană. Au fost vremuri […] The post



Se ştie câştigătorul Survivor România de la Pro TV? Vladimir Drăghia a făcut anunţul care a surprins pe toată lumea

Vladimir Drăghia a spus public cine crede că va fi câștigătorul Survivor România.Acesta este un fost castigator al show-ului de luptă. „Pe când făceam sincron cu Ștefan Floroaica pe traseele din Dominicană. Au fost vremuri […] The post Se ştie câştigătorul Survivor România de la Pro TV? Vladimir Drăghia a făcut anunţul care a surprins pe toată lumea appeared first on Cancan.

Se ştie câştigătorul Survivor România de la Pro TV? Vladimir Drăghia a făcut anunţul care a surprins pe toată lumea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pe 8 aprilie se aniversează o jumătate de secol de la prima Zi Internațională a Romilor. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când sărbătorim Ziua Internațională a Romilor. În 1971, la Londra, a avut loc primul congres internațional al

Ora 13:00 - LIVE România în realitate. Invitat: Ovidiu Telegescu, psiholog. Prezentator: Ana Maria

Deputatul USR Radu Ciornei, medic specialist în imunologie, cere care purtatea măştii de protecţie împotriva SARS-CoV-2 să nu mai fie obligatorie în aer liber, pe raza judeţului Suceava, care înregistrează cea mai mică rată de infectare din

Premierul Florin Cîţu propune ca staţiunile de pe litoral să fie deschise începând cu 1 mai. Decizia finală va fi luată joi, de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de

Rucsandra Hurezeanu, de profesie medic, a lansat brandul românesc de dermatocosmetice Ivatherm în urmă cu 15 ani, pe o piaţă dominată de nume

Primarul Marius Dulce şi conducerea Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală au avut, astăzi, o întâlnire de lucru cu directorul executiv al Makita EU, Gabriel Cătălin Anghel, având ca temă de discuţie identificarea posibilităţilor de

Numărul persoanelor imunizate de la începutul campaniei de vaccinare a ajuns joi la 2.206.254, conform datelor oficiale transmise azi, 8 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. În ultimele 24 de ore, 56.823 de

CFR Cluj a câştigat titlul în Liga 1 în ultimele trei sezoane, iar în acest moment jocul echipei ardelene nu arată foarte

Un bărbat gol a pătruns pe teren joi, 8 aprilie, în timpul meciului Granada – Manchester United, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Europa, notează Gazeta Sporturilor. Partida din Spania s-a disputat fără spectatori, conform

Așa cum v-am anunțat încă din seara precedentă – CLICK AICI!, Viitorul Constanța a fost învinsă pe teren propriu de ultima clasată, Poli Iași, scor 1-2. În urma eșecului suferit, Mircea Rednic, antrenorul dobrogenilor, lua […] The

Mario Iorgulescu a fost condamnat, astăzi, la trei ani de închisoare în dosarul în care era acuzat că a sechestrat şi bătut un tânăr pentru o presupusă datorie. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost condamnat de […] The post Mario Iorgulescu,

Peste câteva luni, se împlinesc patru ani de la moartea Denisei Răducu, dar mama artistei nu și-a revenit nici acum după pierderea suferită. Femeia a dezvăluit acum ritualul din fiecare noapte, de când fata ei […] The post Ce face mama

Medicii români susțin continuarea vaccinării cu serul de la AstraZeneca, în ciuda cazurilor rare de efecte adverse apărute după administrarea serului. "Riscul de a dezvolta tromboze e de câteva mii de ori mai mare după boala decât după vaccin",

Consumatorul casnic a devenit vedeta sistemului energetic în 2020, munca şi şcoala de acasă sau pasiunea descoperită pentru gastronomie ducând cererea de energie din domeniul rezidenţial la volume

Datele de la Banca Mondială arată că anul trecut consumatorii din România au avut de suportat peste 3 ore de întreruperi în alimentarea cu energie, „performanţă“ depăşită doar de Bulgaria, Serbia şi Croaţia pe plan

O femeie în vârstă de 92 de ani a fost salvată de pompieri, după ce a căzut sâmbătă, într-o groapă din Craiova adâncă de doi metri. Vârstnica era conştientă şi a fost dusă la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru

Unele dintre cele mai amuzante bancuri au fost întotdeauna cele cu și despre ginecologi. Este weekend, așa că noi v-am pregătit o porție copioasă de râs, pentru a vă aduce buna dispoziție. Bancul nostru de […] The post Bancul zilei | Vine

Eșecul cu Clinceni (1-3) a fost și mai dezgustător pentru "câini" cu cât s-a aflat de petrecerea organizată de ziua lui Ricardo Grigore, alături de câțiva coechipieri, printre care Paul Anton, Mihai Eșanu, Florin Bejan și Robert Moldoveanu, cu

Ordinul care reglementează mai multe măsuri şi reguli ce sunt luate în cazul decesului pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 sau cei internaţi în stare gravă în spitale a fost publicat, sâmbătă, în Monitorul Oficial , informează News.ro.

Numărul de infecții cu noul coronavirus atinge sâmbătă un nou record zilnic în India: 145.384. India a raportat un număr record de 145.384 cazuri noi de COVID-19, arată sâmbătă