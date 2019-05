Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF! 15.05.2019

15.05.2019 Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF! Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF. Fiscul nu va mai putea pune popriri pe datorii mai mici de 1.500 de lei pentru persoanele fizice, iar plafoanele au fost majorate și pentru firme. În cazul firmelor mici nu se vor mai pune popriri de la



Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF!

Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF. Fiscul nu va mai putea pune popriri pe datorii mai mici de 1.500 de lei pentru persoanele fizice, iar plafoanele au fost majorate și pentru firme. În cazul firmelor mici nu se vor mai pune popriri de la Fisc pentru datorii către stat sub 10.000 lei, faţă […] The post Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF! appeared first on Cancan.ro.

Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop 15 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 15 martie 2019 - Berbec: Stai foarte bine la capitolul concentrare, dar nu la fel de bine la comunicarea rezultatelor la care ajungi prin cercetarea unor subiecte care te

Departamentul de Stat american a anunțat joi că, începând de luni, alţi 340 de apropiaţi ai preşedintelui Nicolas Maduro vor fi adăugați pe lista persoanelor cu interdicţie de viză SUA. "Peste 600 de indivizi au fost lipsiţi de viza SUA

Caz şocant într-o localitate din Dâmboviţa. Un băiețel de nici doi ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a înjunghiat, accidental, cu un cuțit. Citește mai

Acţiunile Facebook (FB) au scăzut joi la New York cu până la 2,6% la o zi după ce gigantul din social media a întrerupt parţial timp de 17 ore serviciile reţelei sociale şi ale produselor proprii de mesagerie, în contextul în care cea mai mare

Lanţul de supermarketuri Mega Image a preluat de la familia de antre­prenori Zanfir reţeaua cu acelaşi nume - Zanfir - din Vrancea, unul dintre cei mai mari retaileri

Toate filmele artistice se termină cu mențiunea: ”Aceasta este o ficțiune. Orice asemănare cu persoane reale, vii sau decedate, este absolut

12 adrese din amplă acţiune a procurorilor, poliţiştilor şi vameşilor care desfăşoară percheziţii în această dimineaţă în 22 de judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti sunt în judeţul Olt, în opt

Poliţiştii fac, vineri, aproape o sută de percheziţii în 22 de judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti la persoane bănuite de comerţ ilegal cu tutun. Sunt implicaţi cetăţeni români şi bulgari vizaţi în cinci dosare penale. Produsul

Andrea Secci, un bancher de investiţii italian care a lucrat pentru JP Morgan, iar în urmă cu cinci ani a ajuns la fondul de investiţii J.C. Flowers, devenind vicepreşedinte, este reprezentantul acţionarului american în echipa de conducere a First

Tot mai multe persoane decid sa isi lanseze un blog personal, indiferent daca au sau nu abilitati media. Blogul poate fi mai mult sau mai putin personal, de obicei abordand anumite tematici de interes unor segmente de public. Evident, subiectele abordate

Alimentarea cu energie electrică a revenit în mare parte a Venezuelei, la o săptămână după ce o pană de curent a afectat ţara sud-americană, privând de apă şi de serviciile de telefonie şi internet milioane de persoane. Mai există însă

Cetăţenii interesaţi să achiziţioneze abonamente pentru parcările publice din municipiul Bacău se pot prezenta la ghişeele din Piaţa Centrală şi Piaţa Sud, de luni până vineri, în intervalul

Toate bisericile sau orice alte entităţi de cult vor fi obligate să se înregistreze într-un registru gestionat de ANAF, Fiscul anunţând ce formulare trebuie să

Cetatea medievală Orăştie se numără printre atracţiile judeţului Hunedoara, însă localnicii nu ţin cont de acest lucru. Un turn al monumentului a fost transformat într-un wc-public improvizat, în care trecătorii îşi fac

În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 135.500 persoane, cetăţeni români şi străini, dintre care aproximativ 67.500 pe sensul de intrare şi 68.000 pe cel de ieşire din ţară şi peste 43.300 mijloace de

Războiul comercial SUA – China nu a făcut altceva decât să ducă la prăbuşirea reciprocă a economiilor, la creşterea dramatică a deficitului american şi la scăderea încrederii globale în acordurile comerciale şi în predictibilitatea

Preşedintele României, Klaus Iohannis, va susţine vineri, de la ora 12.00, o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni. Pe masa preşedintelui se află în prezen Legea bugetului pentru 2019, act normativ trimis la promulgare după ce a fost adoptat

Eintracht Frankfurt s-a calificat în sferturile Europa League după ce s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Inter. În tur, scorul a fost 0-0. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 6 de atacantul sârb Luka Jovic, 21 de ani.

Îndepărtat din Champions League pentru că Liga 1 nu are VAR, arădeanul Ovidiu Hațegan este în cursă spre un joc în penultimul act al celei de-a doua competiții continentale. Fără finală, unde se va folosi tehnologia

Un cadavru al unui bărbat a fost descoperit plutind într-un baraj de pe râul Olt, în zona localității Spătărei, din județul Vâlcea. Corpul era complet dezbrăcat și umflat. Pompierii au fost chemați la fața locului pentru a scoate cadavrul