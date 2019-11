Se schimbă ordinea mondială în rugby! Anglia, marea favorită în finala Cupei Mondiale contra Africii de Sud 01.11.2019

01.11.2019 Se schimbă ordinea mondială în rugby! Anglia, marea favorită în finala Cupei Mondiale contra Africii de Sud Africa de Sud și Anglia se vor duela în marea finală a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele două echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost câștigat de sud-africani în 1995 și 2007, iar de Anglia în 2003. Anglia e



Se schimbă ordinea mondială în rugby! Anglia, marea favorită în finala Cupei Mondiale contra Africii de Sud

Africa de Sud și Anglia se vor duela în marea finală a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele două echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost câștigat de sud-africani în 1995 și 2007, iar de Anglia în 2003. Anglia e marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Parcursul fără greșeală al insularilor a adus multă încredere în echipa pregătită de australianul Eddi Jones. ...

Se schimbă ordinea mondială în rugby! Anglia, marea favorită în finala Cupei Mondiale contra Africii de Sud

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Romgaz (SNG), unul dintre cei mai mari producători şi furnizori de gaze naturale din România şi cea mai valoroasă companie de stat de la bursă, intenţionează să-şi remunereze acţionarii cu dividende cu un randament de 13,3% din rezultatul pe

Imaginile înregistrate de la vizita făcută de Papa Francisc la Loreto devin virale în mediul virtual. Gestul reactivează războaiele culturale din sânul Bisericii Catolice, între conservatori şi

Primele două runde de calificare la turneul final al Euro 2020 s-au terminat aseară, oferind o avalanşă de

Listă Pro România europarlamentare. Alegerile europarlamentare se apropie cu pași repezi. Partidele politice i-au aruncat în luptă pe cei mai buni candidați, în speranța de a obține cât mai multe mandate la Bruxelles. Primele trei locuri pe

Pe 13 decembrie 2016, Radim Zondra, 33 de ani, a intrat în apartamentul jucătoarei şi i-a pus un cuţit la gât. Jucătoarea s-a apărat cu curaj, prinzându-i cuţitul cu mâna stângă, cea care i-a permis să câştige Wimblendonul de două ori

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguţa Vasilescu, l-a atacat pe Klaus Iohannis pentru că s-a consultat la Cotroceni doar cu „reprezentanţii mişcării #Rezist”. Fostul ministru a subliniat că Iohannis a ajuns să se întâlnească cu Florin

Ca de fiecare dată, apropierea alegerilor declanşează un campionat al prostiei în ceea ce priveşte mesajele pe care partidele politice româneşti, majoritatea fără o doctrină clară, le aruncă în spaţiul public, în speranţa că vor

Evenimentul rutier a avut loc marţi seara, în jurul orei 19.00, pe raza oraşului Odobeşti. Patronul Diplomatic TVR Press s-a ales cu dosar

Angajatul viitorului vrea program flexibil şi nu va mai depinde de o singură companie, ci va colabora cu mai multe firme pentru a-şi asigura

Taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, instituită de OUG 114/2018, va fi eliminată doar pentru producţia de cărbune, iar preţul reglementat se va menţine atât pentru consumatorii casnici,

Doi parlamentari USR au iniţiat un proiect de lege prin care vor pedepsirea cu până la 10 ani de închisoare promovarea doctrinelor comuniste şi prin care vor interzicerea înfiinţării în România a

România a reușit marți seara prima victorie din campania pentru preliminariile EURO 2020, 4-1 pe teren propriu cu Insulele Feroe. „Tricolorii” au bifat o victorie fără emoții, ce-i drept în fața unui adversar

Jurnalistul brazilian Rafael Henzel, unul dintre cei 6 supraviețuitori ai accidentului aviatic în care echipa Chapecoense a fost implicată la finalul 2016, a murit la vârsta de 45 de ani. Conform 101greatgoals.com, acesta a suferit un

O solutie aleasa tot mai des in zilele noastre, implantul dentar este rezolvarea ideala pentru persoanele care doresc sa isi refaca dantura in totalitate si sa lase in urma problemele stomatologice aparute chiar si de la o varsta frageda. Medicii

Ruby a călcat strâmb față de iubitul ei în timp ce se aflau pe platourile de filmare de la “Asia Express”. Imaginile au fost difuzate în cadrul ediției trecute a show-ului, iar scenele în care cântăreața s-a sărutat cu altcineva s-au

Un pompier alfat în timpul liber a intervenit la un accident rutier pe autostrada A3, în timp ce se deplasa la meciul dintre România şi Insulele

Confruntată cu o penurie de forţă de muncă autohtonă, economia poloneză se bazează pe migranţii ucraineni, dar mai nou se află în concurenţă cu mult mai atractiva

În statul american Ohio a debutat luni, 25 martie, procesul a trei români acuzaţi că au furat între 4 şi 40 de milioane de dolari din conturile a zeci de mii de americani. Bogdan Nicolescu, Tiberiu Dăneţ şi Radu Miclăuş ar fi constituit o

Conducerea şcolii a demarat o anchetă, dar consideră că profesoara este un cadru didactic corect, care nu ar fi capabil de acuzaţiile care i se

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cetăţean suedez, a murit miercuri 27 martie, la Spitaul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti după ce a fost călcat în picioare de băiatul concubinei