Se schimbă codul rutier de la 1 august! Este vorba de amenzi 26.07.2018

26.07.2018 Se schimbă codul rutier de la 1 august! Este vorba de amenzi Este oficial, se schimbă codul rutier de la 1 august! Termenul de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, în care puteam achita jumătate din amenda contravenţională, se modifică. (Reduceri mari la jocuri PC) Astfel,



Se schimbă codul rutier de la 1 august! Este vorba de amenzi

Este oficial, se schimbă codul rutier de la 1 august! Termenul de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, în care puteam achita jumătate din amenda contravenţională, se modifică. (Reduceri mari la jocuri PC) Astfel, șoferii vor avea la dispoziție 15 zile pentru a plăti amenzile. Reglementarea este prevăzută în Legea nr. 203/2018 […] The post Se schimbă codul rutier de la 1 august! Este vorba de amenzi appeared first on Cancan.ro.

Se schimbă codul rutier de la 1 august! Este vorba de amenzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ecologiştii de la ONG-ul Gec Nera contestă soluţia aleasă de Guvernul României pentru rezolvarea poluării de la Moldomin Moldova Nouă, în cazul iazurilor de decantare Boşneag. În opinia ecologiştilor de la GEC Nera, măsura este una

Reprezentanţii Televiziunii Române au făcut precizări cu privire la încheierea contractului cu Dragoş Pătraru şi echipa emisiunii „Starea Naţiei“, invocând drept motiv faptul că realizatorul a încălcat în mod repetat clauzele

Adesea, unele persoane se confruntă cu o respiraţie urât mirositoare.Adesea, unele persoane se confruntă cu o respiraţie urât mirositoare. Deşi pe piaţă există o mulţime de tratamente şi metode care pot îndepărta mirosul neplăcut, tot

Un echipaj al ISU Banat a intervenit, miercuri, pentru degajarea unui bărbat încarcerat într-o presă de carton, în localitatea Săcălaz. În momentul sosirii pompierilor, bărbatul

Coreea de Nord continuă să-şi îmbunătăţească singurul reactor nuclear cunoscut, folosit pentru programul său nuclear, potrivit imaginilor din satelit, în ciuda negocierilor cu SUA pentru denuclearizare,

Oamenii de ştiinţă au descoperit un conţinut ridicat de virus herpetic în creierul bolnavilor de Alzheimer, potrivit unui studiu recent. Două tulpini ale virusului uman al herpesului (Herpesviridae) (HHV)

Două evenimente academice din domeniul cercetării ştiinţifice neurologice, a-VIII-a ediţie a Cursului European de Neuroreabilitare-RoNeuro Brain Days şi cea de-a –XIII-a manifestare a Şcolii Internaţionale

Pompierii încearcă să stingă un puternic incendiu de vegetaţie izbucnit pe un teren mlăştinos, din apropiere de Manchester, care continuă să se extindă, astfel că peste 50 de case au fost evacuate,

Lupta împotriva migraţiei ilegale va fi unul din principalele obiective ale guvernului ceh, a declarat miercuri Andrej Babis, cu prilejul numirii executivului său minoritar de coaliţie de către preşedintele

Co-lider al Partidului Verde din Noua Zeelandă, Marama Davidson, a oferit primul său interviu în care a vorbit despre faptul că a fost hărţuită sexual când era copil. O experienţă care a aruncat-o

Anton Heleşteanu, fostul director sportiv de la FC Botoșani, a fost numit în organigrama clubului Dinamo pe aceeași poziție. Tony Heleșteanu, 48 de ani, fost arbitru, este noul director sportiv de la Dinamo. În urmă cu câteva

Portarul Iustin Popescu, 24 de ani, a plecat de la Dinamo, după ce i-a expirat contractul. Iustin Popescu a jucat în sezonul trecut la Chindia Târgoviște, apărând în 27 de partide și încasând 18 goluri. După

Se pare că în fața schimbărilor atmosferice nu suntem deloc egali, pe unii capriciile vremii nu îi afectează deloc, iar altora le creează adevărate probleme. Citește mai

Barem BAC 2018 ISTORIE. Examenul la ISTORIE s-a încheiat. Iată subiectele şi baremul la ISTORIE BAC 2018. Citește mai

Barem ISTORIE BAC 2018. Examenul la ISTORIE s-a încheiat. Iată subiectele şi baremul la ISTORIE BAC 2018. Citește mai

Colectivul de magistraţi al Judecătoriei municipiului Chişinău, sediul Centru, îşi exprimă regretul în legătură cu mesajele denigratoare lansate public la adresa justiţiei şi a judecătorilor, după ce colega lor, magistrata Rodica Berdilo, a

După ce au câştigat la Raland Garros, Simona Halep şi Rafael Nadal s-au complimentat reciproc, iar acum au avut ocazia să se

Timp de două zile, comisarul european pentru politică regională Corina Creţu va efectua o vizită oficială la Paris. Înaltul oficial european va participa, la palatul Elysée, la invitaţia preşedintelui Emmanuel Macron, la un eveniment în

Oboseala, senzaţia de apatie sau lipsa energiei nu ar trebui puse doar pe seama lipsei somnului. Specialiştii vorbesc despre probleme precum boli ale tiroidei, diabet sau depresie care se pot ascunde în spatele acestei

Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a primit votul a 273 de deputaţi, 2 au votat contra şi 4 s-au abţinut. Camera Deputaţilor fiind cameră decizională, urmează promulgarea