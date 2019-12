Se întoarce la Pro TV?! Ce se întâmplă cu Victor Slav, după ce a fost „pus pe liber” de Kanal D 10.12.2019

10.12.2019 Se întoarce la Pro TV?! Ce se întâmplă cu Victor Slav, după ce a fost „pus pe liber” de Kanal D Victor Slav a fost amfitrionul a trei emisiuni la postul Kanal D, însă acum se află… pe liber. Dar nu are de gând să stea foarte timp pe tușă, așa că se pregătește o nouă mutare surpriză. Vedeta este… fără salariu la Kanal D,



Victor Slav a fost amfitrionul a trei emisiuni la postul Kanal D, însă acum se află… pe liber. Dar nu are de gând să stea foarte timp pe tușă, așa că se pregătește o nouă mutare surpriză. Vedeta este… fără salariu la Kanal D, din cauză că nu apare pe post, iar situația trebuie să

