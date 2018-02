Se întoarce iarna! Schimbare radicală a vremii 18.02.2018

Vremea se schimbă de duminică în toată ţara, după ce sâmbătă am avut parte de o zi ca de primăvară. Se întorc ploile, lapoviţa şi chiar ninsorile, iar temperaturile vor scădea simţitor. De luni, vremea se răceşte şi mai mult faţă de duminică, iar frigul va persista toată săptămâna. Meteorologii spun că spre finalul săptămânii […] The post Se întoarce iarna! Schimbare radicală a vremii appeared first on Cancan.ro.

După ce a dat frisoane la 210.000 de contribuabili, PSD anunţă că este pe cale să renunţe la o altă măsură a „revoluţiei fiscale”, şi anume Formularul 600 pentru declararea şi plata contribuţiilor de către cei care obţin venituri din

Finanţatorul roş-albaştrilor a acceptat revenirea unui jucător care, la prima vedere, ar fi sub mijlocaşii care au evoluat pentru bucureşteni în prima parte a

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, după şedinţa conducerii PSD, despre măsurile economice şi fiscale din noul program de guvernare, precizând că acesta va include legea pensiilor, că se va veni cu o propunere pentru legea

Actriţa americană Scarlett Johansson (33 de ani) a fost catalogată ipocrită după ce l-a criticat pe actorul James Franco, acuzat de hărţuire sexuală, însă în trecut i-a luat apărarea regizorului Woody Allen în faţa acuzaţiilor că şi-ar

Firma Tel Drum SA şi-a cerut insolvenţa în instanţă, printr-o cerere depusă la Tribunalul Teleorman, potrivit portalului instanţelor de

Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, şi-a prezentat luni, 22 ianuarie, priorităţile activităţii instituţiei pentru următoarea perioadă. Ministrul a accentuat importanţa domeniului infrastructurii drumurilor, subliniind că

Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a anunţat că a fost informat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, în legătură cu faptul că se realizează o analiză a modului în care a

La 40 de ani după Mickey, Minnie Mouse se alătură partenerului ei animat pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood, unde urmează să primească luni o stea, informează Reuters. Minnie va primi

Diviziile medicale ale giganţilor internaţionali furnizează pentru spitalele româneşti echipamente medicale precum RMN (rezonanţă magnetică nucleară), CT (computer tomograf), ecografe, atât pentru unităţile publice, cât şi pentru spitalele

Deşi a fost condamnat la nouă ani de închisoare de un tribunal italian,după ce a fost acuzat de viol, Robinho (34 de ani) îşi continuă cariera fotbalistică, cel puţin până la judecarea apelului, brazilianul fiind aşteptat să

Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns în sferturi la Australian Open după ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. Românca are un motiv de mulțumire după parcursul de până acum de la primul Mare Șlem al

Un transformator al Centralei Electrice şi de Termoficare (CET) Sud, aflat în cartierul Balta Albă din Capitală, a luat foc luni seară. A fost necesară intervenţia pompierilor şi întreruperea alimentării cu energie

Chiar dacă nu ești adeptul simetriei sau al aranjării obiectelor în forme perfecte, aceste imagini te vor calma. Citește mai

Romaniţa Iovan, a urcat pe munte weekendul acesta pentru a şasea oară, pentru a-l comemora pe fostul ei soţ, pilotul Adrian Iovan. Citește mai

O concentratie peste medie de vitamina B6 si de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel putin 50% riscul de aparitie a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa si publicat in Statele Unite ale Americii.

Trei studenţi din Japonia ai Universităţii din Bologna au mers la un restaurant din Veneţia, au comandat friptură şi peşte prăjit, au băut apă şi...au avut un şoc când au primit nota de plată. Citește mai

Un consum suplimentar de apă plată determină adoptarea unui regim alimentar mai sănătos, potrivit unei cercetări recente efectuate în SUA. Citește mai

Scene sângeroase şi haos de nedescris pe aeroportul din Hanovra. Zeci de kurzi şi turci şi-au împărţit pumni, picioare, cozi de steag transformate în bâte şi ameninţări cu moartea, până

Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator de la CET SUD din Capitală, au declarat oficiali ai ISU Bucureşti. Aceştia au subliniat că nu sunt persoane rănite şi că a fost întreruptă alimentarea cu energie

Elita mondială este concentrată zilele acestea în staţiunea montană Davos, din înzăpezita Elveţie, acolo unde caută soluţii pentru cum să facă lumea mai bună, în condiţii nemaiîntâlnite în ultimul deceniu: economia lumii o duce bine,