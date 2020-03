Se întâmplă ACUM, în Bucureşti! Filtre în toată Capitala pentru a verifica dacă bucureştenii se supun restricţiilor 25.03.2020

25.03.2020 Se întâmplă ACUM, în Bucureşti! Filtre în toată Capitala pentru a verifica dacă bucureştenii se supun restricţiilor Din cauza epidemie de coronavirus care a ajuns și în România au fost instaurate unele măsuri de siguranță care să oprească răspândirea virusului. Pentru a se asigura că restricțiile sunt respectate s-au derulat mai multe acțiuni ale



Se întâmplă ACUM, în Bucureşti! Filtre în toată Capitala pentru a verifica dacă bucureştenii se supun restricţiilor

Din cauza epidemie de coronavirus care a ajuns și în România au fost instaurate unele măsuri de siguranță care să oprească răspândirea virusului. Pentru a se asigura că restricțiile sunt respectate s-au derulat mai multe acțiuni ale Brigăzii Rutier. NEWS ALERT! Se întâmplă ACUM, în Bucureşti! Filtre în toată Capitala pentru a verifica dacă bucureştenii […] The post Se întâmplă ACUM, în Bucureşti! Filtre în toată Capitala pentru a verifica dacă bucureştenii se supun restricţiilor appeared first on Cancan.ro.

Se întâmplă ACUM, în Bucureşti! Filtre în toată Capitala pentru a verifica dacă bucureştenii se supun restricţiilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul dintre cei mai mari producători auto la nivel mondial, cu peste 18.000 de angajaţi, a anunţat că îşi opreşte temporar activitatea, din cauza incertitudinii privind viitorul vehiculelor diesel şi a impactului noii legislaţii privind

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a coborât luni la 3,32% pe an, de la 3,38% vineri, după o creştere succesivă începând

Oficiali români, dar şi oameni simpli au participat, ieri, la un ceremonial militar la Ministerul Apărării, pentru a marca împlinirea a 15 ani de la aderarea țării noastre la Alianța

Preşedintele Klaus Iohannis va lansa luna aceasta cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa". Anunţul lansării "în curând" a volumului apare pe pagina de Facebook a preşedintelui Iohannis şi

Cea de-a 3-a ediție a American Independent Film Festival și-a anunțat programul complet. Filme premiate sau selectate la festivaluri prestigioase de film ca Sundance, Toronto, Cannes, Veneția sau

Premierul britanic Theresa May se va deplasa marţi la Berlin şi apoi la Paris, în încercarea de a-i convinge pe cancelarul federal german Angela Merkel şi pe preşedintele francez Emmanuel Macron, în ajunul unui

Cristian Pomohaci a dispărut! Oamenii legii îl caută de două zile În această dimineţă fuseseră trimişi chiar jandarmi să-l aducă în faţa instanţei, după acesta nu s-a prezentat până acum

Uniunea Europeană rămâne concentrată pe protejarea intereselor cetăţenilor UE în domeniul agriculturii şi este pregătită pentru un posibil Brexit fără acord de retragere ("no-deal"), a anunţat luni

Piaţa muncii trece prin schimbări radicale ca urmare a modelelor noi de business ale „gig economy“, iar viitorii angajaţi vor avea forme de angajare mult mai flexibile ca în prezent, în care posibiliatatea de a munci de acasă devine normă, iar

Gigi Becali este la curent cu problemele pe care le va avea echipa sa în sezonul următor. În vară, FCSB e nevoită să se mute pentru că gazonul de pe Național Arena va trebui înlocuit după ce stadionul va găzdui două concerte.

Chelsea poate profita de pasul greșit al celor de la Arsenal și Manchester United și, cel puțin pentru un moment, poate urca pe locul 3 în Premier League. Meciul dintre Chelsea și West Ham va avea loc luni, de la ora 22:00, pe

Metz, Rostov Don, Gyor și Vipers Kristiansand sunt ca și calificate în turneul de la Budapesta, acolo unde, fără CSM București, se va stabili câștigătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin. Ediția din acest an a Final

Sora mai mică a celebrului fotomodel Kate Moss este lipsită de inhibiții. Aceasta s-a lăsat fotografiată fără sutien în balcon. Lottie Moss este la fel de frumoasă precum celebra ei soră, fotomodelul internațional Kate Moss. Lottie este și ea

O româncă de 23 de ani din județul Cluj și-a găsit sfârșitul la Paris, după ce a căzut în gol, în timp ce încerca să facă o poză cu Turnul Eiffel. Tânăra se afla în vacanță alături de iubitul ei, care îi pregătise o surpriză, urma

Dragnea și Dăncilă joacă ping-pong, iar mingea este remanierea lui Tudorel Toader. După ce președintele PSD a anunțat că decizia îi aparține strict premierului, astăzi Dăncilă a anunțat că subiectul va fi discutat în

Clubul Dinamo București a anunțat că Bogdan Bălănescu a fost numit în funcția de director general. Anterior, Ionel Dănciulescu a ocupat această poziție în cadrul administrației din Ștefan cel Mare. Citește mai

Peste 53.000 de maşini au fost verificate de poliţiştii din întreaga ţară, în cadrul acţiunii TISPOL Speed, fiind aplicate peste 37.700 de sancţiuni contravenţionale. 2.240 de şoferi au rămas fără permis de

O anchetă a fost demarată în Olanda, după ce un avion de luptă s-a împuşcat singur cu propriul tun, forţând pilotul să efectueze o aterizare de urgenţă, potrivit The

Deşi suntem învăţaţi că este important să clătim bine cavitatea bucală după periere, există voci care susţin că în acest mod sunt îndepărtate fluide ce ar trebui lăsate să protejeze smalţul dinţilor. Specialiştii vorbesc despre

Un bărbat din Cugir care a suferit o amputaţie a mâinii drepte după ce a căzut de la etajul trei al blocului în care locuieşte a fost operat cu succes la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, medicii reuşind să-i replanteze