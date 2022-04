Se dau bani de la stat! Ce categorie de români va primi bani pentru plata ratelor sau pentru chirie 25.04.2022

25.04.2022 Se dau bani de la stat! Ce categorie de români va primi bani pentru plata ratelor sau pentru chirie Se dau bani de la stat! Potrivit unei propuneri legislative ce a fost înregistrată la Senat, românii care se încadrează în câteva categorii profesionale își vor putea cumpăra apartamente cu banii de chirie primiți de […] The post Se dau



Se dau bani de la stat! Ce categorie de români va primi bani pentru plata ratelor sau pentru chirie

Se dau bani de la stat! Potrivit unei propuneri legislative ce a fost înregistrată la Senat, românii care se încadrează în câteva categorii profesionale își vor putea cumpăra apartamente cu banii de chirie primiți de […] The post Se dau bani de la stat! Ce categorie de români va primi bani pentru plata ratelor sau pentru chirie appeared first on Cancan.

Se dau bani de la stat! Ce categorie de români va primi bani pentru plata ratelor sau pentru chirie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vântul schimbării este destul de prezent în PNL, spune Daniel Fenechiu, care a anunțat că îl susține pe Florin Cîțu la șefia partidului: „Și eu am fost acolo. Orban nu a fost părăsit de liberali, dar

Contul curent al balanţei de plăţi a ajuns la un deficit de 4,710 miliarde de euro în primele patru luni ale acesui an, cu 107,12% mai mare față de aceeași perioadă din 2020, când s-a

Lifting-ul facial este o un procedeu chirurgical care diminuează semnele vizibile cauzate de îmbătrânire de la nivelul feței și gâtului cum ar fi ridurile, șanțurile nazolabiale

Grupul polonez de rafinare Grupa Orlen intenţionează să construiască o reţea de hub-uri de hidrogen în Polonia, Cehia şi Slovacia, relatează The First

Vaccinul anti-Covid AstraZeneca nu ar trebui să le mai fie administrat persoanelor de peste 60 de ani. Recomandarea vine din partea lui Marco Cavaleri, coordonatorul strategiei pentru vaccinuri din cadrul Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), pe

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a anunţat o interdicţie de un an pentru importul de câini din 113 ţări din cauza problemelor legate de rabie. Interdicţia se aplică

Argentina și-a început parcursul de la Copa America cu un egal în fața lui Chile, 1-1. Supergolul lui Messi a fost insuficient pentru „pume”, într-o partidă prefațată de un moment special dedicat legendarului Diego Armando

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în şedinţa Comitetului de reglementare de marţi, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Standardului de

iHunt Technology Import Export (HUNT), producător şi furnizor de telefoane mobile şi gadgeturi hi-tech, a anunţat marţi la Bursa de Valori Bucureşti că în perioada 14 aprilie-10 iunie 2021 a participat la plasamentele private pentru acţiunile

În ultimele săptămâni, românii au parte de o vreme a extremelor, cu schimbări bruște de temperatură de la o oră la alta. Drept dovadă, metorologii au emis, în urmă cu scurt timp, mai multe atenționări de tip nowcasting de vânt deosebit

Airbnb a plătit 7 milioane de dolari unei turiste care a fost violată într-o casă din New York. Femeia a încasat banii după un atac în care a fost amenințată cu un cuțit. Totul s-a […] The post O turistă care a fost violată într-un

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă la Guvern că decizia coaliţiei cu privire la desfiinţarea SIIJ este aceea de a aştepta avizul de la Comisia de la

Companiei de stat de autobuze Volanbusz din Ungaria i-a fost livrat primul autobuz electric produs de divizia europeană a companiei chinezeşti BYD, care asamblează autovehicule în Komarom, în apropiere de Budapesta, relatează Budapest Business

Unul dintre primii pacienți din Scoția infectați cu coronavirus se confruntă și acum cu dureri osoase, oboseală și insomnie, deși a trecut mai bine de un an și jumătate de când a fost bolnav, relatează Realitatea

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un american vrea sa cumpere o ferma in Ardeal. […] The post Bancul zilei| Un american

BRD-SocGen, a treia cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a început procesul de relocare pentru o parte din departamentele de suport şi pentru filiala BRD Finance, din spaţiile Metav şi Delfinului din Capitală, în clădirea

Este goană după diamante în Africa de Sud! Peste o mie de persoane au invadat un sat din tara africană după ce au aflat că în zonă s-ar putea găsi diamante, potrivit Realitatea

Berbec De fiecare dată când abordezi un subiect sensibil, important sau profund, cineva îl dă la o parte ? S-ar putea să simți că nu relaționezi bine cu ceilalți. Poate că vrei să mergi

O deciziei a Fed de înăsprire a politicii monetare ar putea afecta pieţele emergente dependente de dolarul american, iar Turcia este în prima linie, scrie The Wall Street

Naomi Osaka, 23 de ani, locul 2 WTA, a anunțat că nu va participa la Wimbledon, turneu care se va desfășura în perioada 28 iunie – 11 iulie. În schimb, nipona spune că va fi încântată să joace în fața fanilor din țara ei la Jocurile