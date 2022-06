Se dau 400 de lei de la stat! Intră în vigoare începând de astăzi, 24 iunie 24.06.2022

24.06.2022 Se dau 400 de lei de la stat! Intră în vigoare începând de astăzi, 24 iunie Vești importante pentru români. Se acordă până la 400 de lei de la stat. Iată cine poate beneficia de bani și care sunt condițiile! S-a dat startul la programul Rabla pentru electrocasnice ediția 2022. Suma […] The post Se dau 400 de lei



Se dau 400 de lei de la stat! Intră în vigoare începând de astăzi, 24 iunie

Vești importante pentru români. Se acordă până la 400 de lei de la stat. Iată cine poate beneficia de bani și care sunt condițiile! S-a dat startul la programul Rabla pentru electrocasnice ediția 2022. Suma […] The post Se dau 400 de lei de la stat! Intră în vigoare începând de astăzi, 24 iunie appeared first on Cancan.

Se dau 400 de lei de la stat! Intră în vigoare începând de astăzi, 24 iunie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dacă te-ai hotărât să-ți cumperi o mașină deja înmatriculată în România ori ți-ai achiziționat una dintr-o altă țară și dorești să o înmatriculezi, odată cu depunerea actelor necesare, trebuie să te hotărăști și asupra

Un război civil, rece, are loc de câ­teva luni în forţăreaţa Ungaria, între partidul-guvern al premierului Viktor Orban şi guvernatorul băncii centrale, Gyorgy Matolcsy, fost aliat, colaborator şi prieten al

Contează mai puțin acum dacă Messi a fost împins de Joan Laporta să plece. Despărțirea starului argentinian de Barcelona face parte din logica lumii noastre La câteva zile după Joan Laporta, a vorbit și Messi. Argentinianul a apărut sobru în

9.033 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care 4.521 cu prima doză şi 4.512 cu doza de rapel, a anunţat, marţi ,Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Un avion de mici dimensiuni, cu 2 persoane la bord, a aterizat fortat pe un câmp pe raza localităţii Chitila, în apropiere de str. Oxigenului. Milionarul Nicolae Cincă (72 de ani), un cunoscut om de

Covid-19 a mai făcut o victimă în rândul vedetelor care nu cred în beneficiile vaccinului. Omul de radio Dick Farrel, un critic dur al cunoscutului epidemiolog american Anthony Fauci, a decedat în

Creşterea accelerată a inflaţiei începând cu anul 2021 a fost indusă în mare parte de componentele ener­ge­ti­ce, ce includ energia electrica şi ga­zele naturale, a spus Mugur Isărescu, gu­ver­na­torul BNR, în cadrul unei

Facebook a demontat o operațiune de dezinformare rusă, care încerca să discrediteze vaccinurile anti-COVID produse de AstraZeneca și Pfizer/BioNTech, inclusiv prin acreditarea ideii că primul dintre seruri „transformă persoanele vaccinate

Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Fosta soție a lui Petre Roman se află sub atenta supraveghere a medicilor și este monitorizată continuu. Mama Oanei Roman a fost externată din centrul pentru […] The post Mioara Roman a ajuns

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, 63 de ani, a demisionat, marţi, ca urmare a scandalului sexual în care este implicat. O anchetă a concluzionat că acesta a hărțuit sexual 11 femei,

După beţia de gargară, iată dimineaţa marii mahmureli Ce e sportul? E educaţia trupului cu implicarea minţii. E deci o educaţie completă. De o sută şi ceva de ani, omenirea a construit o mare cultură a războaielor paşnice. Sportul a devenit

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, strategia militară a României – Capacitate defensivă credibilă, pentru o Românie sigură, într-o lume marcată de provocări. Una dintre principalele modificări este reintroducerea serviciului

Angajaţii companiei Google care înainte de pandemie lucrau de acasă ar putea primi salarii diferite dacă vor opta pentru trecerea permanentă la munca remote. Acesta este un experiment făcut din ce în ce mai des în Silicon Valley, locul care

Chelsea și Villarreal se întâlnesc azi, de la 22:00, la Belfast, în Supercupa Europei. Londonezii vin din postura echipei care s-a impus în Liga Campionilor, în timp ce ibericii sunt deținătorii Europa League. În așteptarea lui Romelu Lukaku,

Un ciclon format în Marea Neagră a făcut miercuri prăpăd în Turcia. Meteorologii avertizează că pericolul nu a trecut şi anunţă alte furtuni cu caracteristici tropicale în bazinul estic al Mării

Horoscopul zilei de 12 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Fecioară se bucură de ingresul planetei Mercur chiar în zodia lor. Într-un context astrologic destul

Ministerul Educaţiei a publicat metodologia concursului pentru posturile de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar. Posturile vacante şi bibliografia vor fi anunţate pe 14 septembrie, cu o lună înainte de proba

Vaccinul anti-COVID produs de Johnson & Johnson poate crește riscul de apariție a trombocitopeniei imune, o afecțiune în care sistemul imunitar distruge anumite celule din componența sângelui,

RAPID - FCSB. Alb-vișiniii conduc la partidele directe cu clubul lui Gigi Becali. Rapid - FCSB e programat duminică, ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport, Telekom Sport și Look Sport Duelul dintre Rapid și FCSB se va

Cei mai mulţi angajaţi vor să se întoarcă la birou, dar au devenit extrem de atenţi la sănătatea clădirii în care lucrează, în contextul în care un mediu de lucru sănătos contribuie la limitarea riscurilor epidemiologice, este de părere