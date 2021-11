Se confirmă accidentarea! Messi a ajuns la Madrid pentru a se trata la genunchi 05.11.2021

05.11.2021 Se confirmă accidentarea! Messi a ajuns la Madrid pentru a se trata la genunchi Postul de televiziune argentinian TyC Sports a dezvăluit că Lionel Messi, 34 de ani, starul lui PSG este deja în capitala Spaniei. Are dureri la genunchiul stâng. Oficial, așa cum a anunțat PSG, Leo Messi a lipsit la meciul de miercuri, 2-2 cu



Se confirmă accidentarea! Messi a ajuns la Madrid pentru a se trata la genunchi

Postul de televiziune argentinian TyC Sports a dezvăluit că Lionel Messi, 34 de ani, starul lui PSG este deja în capitala Spaniei. Are dureri la genunchiul stâng. Oficial, așa cum a anunțat PSG, Leo Messi a lipsit la meciul de miercuri, 2-2 cu Leipzig în Champions League, din cauza unei ușoare leziuni la mușchii ischiotibiali. ...

Se confirmă accidentarea! Messi a ajuns la Madrid pentru a se trata la genunchi

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cel mai probabil trendul ascendent de pe burse, inclusiv la Bucureşti, care prin prisma indicelui BET a urcat în ultimele şase săptămâni cu 9%, se va menţine până la finalul anului 2020, iar eventuale marcări de profituri vor aduce mai degrabă

În preajma Sărbătorilor, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează o serie de evenimente. E drept, cu mai puţini colindători şi cu un număr restrâns de participanţi – dar cu ateliere

Președintele României a făcut un anunț important astăzi, după ce a vizitat Centrul național de stocare a vaccinurilor anti-COVID. Potrivit declarațiilor sale, vom avea diferite timpuri de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2 și toate sunt

Bianca Bourbon s-a angajat în cadrul The Coca-Cola Company acum 23 de ani şi în perioada ce s-a scurs de atunci şi-a construit întreaga carieră în ca­drul gigantului

Horoscopul zilei de 19 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Ultimul draft al textului legii privind securitatea IT din Germania limiteaza scenariul excluderii furnizorilor telecom din dezvoltarea retelelor 5G. Aceasta posibilitate este redusa practic doar la situatia in care exista portite ascunse dovedite in

Iată că şi o finală înregistrată poate oferi surprize de proporţii. Adrian Petrache, finalist în sezonul 9 X Factor, a avut parte de o cruntă dezamăgire, chiar înainte de a urca pe

Preşedintele chilian Sebastian Pinera a fost amendat cu 3.500 de dolari, după ce a făcut un selfie, pe plajă, cu o trecătoare, însă în care apare fără a purta mască de

Producţia industrială, principalul indicator al mersului industriei, care face peste 20% din PIB-ul României, creşte pentru a şasea lună la rând în octombrie lună/lună, însă rămâne pe minus de două cifre faţă de 2019 la 10 luni, arată

Vicepreşedintele american Mike Pence a fost inoculat vineri cu vaccinul Pfizer/BioNTech împotriva coronavirusului, iar momentul a fost transmis în direct la televiziune, în scopul de a întări încrederea populației în acest vaccin, relatează

Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins pe Badr Hari (36 de ani), prin KO tehnic, în runda 3 din main event-ul din gala Glory 76, iar acum are șansa să lupte pentru titlul mondial la categoria grea. Benny Adegbuyi l-a făcut KO pe Badr Hari în Glory

Cu cinci zile înaintea Sărbătorilor de Crăciun, Klaus Iohannis le-a cerut liderilor PNL să grăbească finalizarea negocierilor, începute acum aproape 10 zile. Președintele a transmis un mesaj clar, anume ca noul guvern să fie definitivat

Istoria Vinalia e strâns legată de vin și din pasiune pentru vinuri, în general, dar mai ales pentru vinurile fine și de colecție, în special. Astfel, dumneavoastră puteți găsi la Vinalia – Conacul din Ceptura cadoul perfect, deoarece un vin

Ana Bordeianu s-a mutat în urmă cu trei ani la capătul celălalt al lumii, în Australia, unde continuă să îşi scrie povestea carierei pe care şi-a con­stru­it-o în domeniul

Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc, luni, de la ora 12:00, în şedinţe separate de deschidere a legislaturii 2020-2024, la convocarea preşedintelui Klaus Iohannis, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, informează Agerpres.

Alexandru Rafila, deputat PSD şi reprezentantul României la OMS, susţine că noua variantă a coronavirusului se cunoaşte bine, iar în prezent nu există elemente care să arate că vaccinul nu ar fi eficient. Alexandru Rafila a declarat, luni, la

Amazon este unul dintre cele mai cunoscute canale de marketing pentru retailerii online. Cum să vinzi pe piaţa Amazon din SUA? Amazon este unul dintre cele mai cunoscute canale de marketing pentru retailerii online. În 2020, Amazon a fost ales drept

Deşi coaliţia de centru-dreapta controlează şefia Senatului, preşedinte fiind Anca Dragu, în Biroul Permanent (BP), PSD deţine trei dintre cele patru funcţii de

Un nou proiect rock își face apariția pe scena muzicii din România.Trupa TMM își face debutul cu piesa “Suspine” interpretată de vocea tânără și puternică a Teodorei Negreanu, într-un nou proiect rock din industria muzicii […] The

Statele Unite ale Americii au depăşit, luni, pragul de 18 milioane de cazuri de COVID-19, cu peste 319.000 de morţi de la debutul pandemiei, potrivit Universităţii Johns Hopkins, scrie AFP, citată de news.ro. Ţara, cea mai afectată din lume, se