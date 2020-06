Scor incredibil în Rusia: Rostov a fost învinsă cu 10-1! Un nou record a fost stabilit 20.06.2020

Cu şase jucători testaţi pozitiv, Rostov, echipa de pe locul 4 din Rusia, a folosit un „11" cu doar 17,2 ani media vârstei. Soci a devenit primul club care marchează zece goluri într-un meci de prima ligă rusă, câștigând partida cu 10-1! Pandemia provoacă traume în fotbal. S-a întâmplat vineri în Rusia, unde Soci n-a acceptat să amâne pentru 17 iulie meciul cu Rostov, astfel că oaspeţii n-au avut de ales şi au trimis în teren juniorii. ...

