ŞCOLI ÎNCHISE: Elevii din Capitală şi alte patru judeţe nu merg la ore vineri din cauza vremii! 21.03.2018

ŞCOLI ÎNCHISE: Inspectoratele Şcolare Judeţene din Ilfov, Olt, Ialomiţa şi Călăraşi au hotărât să suspende cursurile în şcoli, grădiniţe şi licee, vineri, 22 martie, în urma avertizărilor de cod portocaliu de ninsori emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Şi în Capitală unităţile şcolare vor fi închise. În urma avertizărilor meteorologice de cod portocaliu emise, miercuri, […] The post ŞCOLI ÎNCHISE: Elevii din Capitală şi alte patru judeţe nu merg la ore vineri din cauza vremii! appeared first on Cancan.ro.

Inspectorii sanitar-veterniari au confiscat aproape 1,5 milioane de ouă şi peste 3.000 de kilograme de gălbenuş, din vara anului trecut şi până la mijlocul lunii februarie. Citește mai

Brit Awards 2018. Fenomenul R'n'B Dua Lipa, în vârstă de 22 de ani, şi rapperul Stormzy, în vârstă de 24 de ani, au fost marii câştigători la gala Brit Awards, premiile industriei muzicale

Ştirea că o italiancă în vârstă de 101 ani care a adus pe lume un bebeluş sănătos a făcut înconjurul internetului, dar nimic nu este însă ceea ce pare. Fotografia este reală dar povestea.... Citește

Patru transporuti agabaritice se desfăşoară pe ruta Buzău-Urziceni-Portul Olteniţa, până pe 23 februarie. Traficul va fi îngreunat din cauza convoiului, şoferii fiind sfătuiţi să respecte indicaţiile poliţiştilor care se află pe

Preşedintele executiv al Partidului Unităţii Naţionale (PUN), Anatol Şalaru, consideră că doar prin unirea cu România, Republica Moldova va scăpa de clasa politică actuală de la Chişinău. Potrivit lui, circa 70% dintre alegători nu au

Salvamontiştii din Neamţ au emis miercuri dimineaţă o atenţionare privind posibila producere a unor avalanşe în masivul

Ciorbă de legume, cartofi prăjiţi şi apă plată. Asta scrie pe bonul fiscal. Te uiţi pe bucăţica de hârtie: mănânci şi bei ce scrie acolo. Mai scrie şi ora, e trecut de ora prânzului, mai scrie şi ziua, n-ai niciun motiv de

Un TIR s-a răsturnat peste o maşină care transporta butelii încărcate cu gaz butan. Traficul rutier pe drumul naţional este

O femeie, în vârtă de 71 de ani, din judeţul Ialomiţa, a fost răpusă de gripă. Deşi Ministerul Sănătăţii a anunţat că nu este epidemie, acesta este cel de-al 48-lea deces confirmat de

În cursul serii de 21 februarie, au fost aduşi în stare gravă, la urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa doi pacienţi, un bărbat şi o femeie, victime ale unui accident rutier produs în municipiul

Un autobuz al Companiei de Transport Public (CTP) din Iaşi a fost implicat într-un accident rutier, după ce şoferul a uitat să tragă frâna de

Din Fondul de intervenţie al Guvernului vor fi alocate aproximativ 6 milioane de lei pentru lichidarea urmărilor calamităţilor naturale. Potrivit unei decizii a Executivului aprobate în şedinţa de joi, 22 februarie, resursele vor fi utilizate

Parlamentarii vor să schimbe regulile pentru amplasarea aparatelor radar. Conform unei propuneri legislative care a trecut de Comisia juridică a Senatului, aparatele radar ar putea fi amplasate doar pe maşinile

Lazio - FCSB. Echipa antrenata de Nicolae Dică joacă, astăzi, la Roma, un meci extrem de important pentru viitorul clubului. În manşa a doua a 16-imilor de finală ale Europa League,

Se apropie ziua ce mare, nunta la care te-ai gandit pe tot parcursul anului si, cu cat te apropii mai mult de acest moment, cu atat incep sa te cuprinda emotiile. Incepi sa te gandesti la organizare: ce locatie

De la crearea primul site web, in 1991, au trecut 27 de ani, in toata aceasta perioada specialistii in web design perfectionandu-se continuu. Atunci cand sunteti in cautarea unei companii specializate de web

Portile batante pot fi solutia potrivita in multe situatii. In momentul in care te gandesti sa iti protejezi proprietatea, nu e rau sa te gandesti si la instalarea unor sisteme de genul automatizari

David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat în justiţie o acuzaţie împotriva filmului 'The Shape of Water', al regizorului mexican Guillermo del Toro, pentru

Skoda va prezenta în cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumită după fondatorii companiei - Laurin şi Klement. Designul al acestui model se datorează, printre

Pe una dintre paginile de facebook ale fanilor dinamoviști, OLD - DOGS Dinamo, a fost postat un clip care a devenit viral. Gloriile dinamoviste cântă și o înjură pe Steaua pe ritm de manele. Foști mari fotbaliști ai lui Dinamo,